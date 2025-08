Milan, sfumano oltre 30 milioni: Furlani perde la pazienza

Le ultimissime sul mercato rossonero. Il punto della situazione in casa del Diavolo: ecco cosa sta succedendo

La lista dei giocatori con la valigia in mano è davvero lunga. Al 3 agosto, Igli Tare e Giorgio Furlani non sono nemmeno a metà dell’opera. Negli ultimi giorni sono partiti Tommaso Pobega, Marco Sportiello, Lorenzo Colombo ed Emerson Royal, facendo incassare qualche milione al Milan.

Hanno salutato anche Tammy Abraham, Alessandro Florenzi, Luka Jovic, Vasquez, Joao Felix, Kyle Walker e Riccardo Sottil: rispetto alla scorsa stagione, dunque, la rosa è decisamente più snella. Ma ci sono ancora parecchi elementi che devono essere venduti prima dell’inizio della stagione.

In cima alla lista c’è certamente Ismael Bennacer. L’algerino ha uno dei contratti più importanti della rosa, con i suoi oltre 4 milioni di euro netti a stagione. L’ex Empoli, come conferma La Gazzetta dello Sport in edicola stamani, ha deciso di dire no alla possibilità di trasferirsi in Arabia Saudita. Un no importante, visto che avrebbe permesso al Milan di incassare 20 milioni di euro.  Al momento, però, come è noto, Bennacer spera di poter far ritorno al Marsiglia. I francesi sono interessati al centrocampista, ma non vanno oltre al prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Milan, non solo Bennacer: la lunga lista dei partenti

Ismael Bennacer non è però l’unico calciatore che si è opposto a dei trasferimenti. Anche il compagno e amico Yacine Adli ha rispedito al mittente le proposte arrivate dalla Russia e dal Qatar, da una quindicina di milioni. Con i soldi dell’algerino e del francese, di fatto, il Milan si sarebbe pagato Jashari.

L’ex Fiorentina, però, spera di restare a giocare nel calcio che conta. Ci sono buone possibilità che lo faccia ancora in Serie A: lo vogliono Sassuolo, Verona e Torino che di certo non metteranno sul piatto i soldi garantiti dallo Spartak Mosca.

Tra i giocatori con la valigia, in mano, ma che sono regolarmente in gruppo, ci sono Yunus Musah, per il quale il Milan spera di incassare più di 25 milioni di euro, oltre che Samu Chukwueze e Noah Okafor. Sia per il nigeriano che per lo svizzero non sono previsti addii in prestito. Potrebbero salutare con questa formula, invece, Filippo Terracciano e Warren Bondo, che piacciono alla neo-promossa Cremonese. Il mercato in uscita, dunque, è davvero lungo