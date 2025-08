Niente Vlahovic né Nunez, il Milan riporta il bomber in Italia: che colpo

Il nuovo attaccante dei rossoneri potrebbe non essere né Vlahovic e né Nunez: ecco il terzo nome che convince tutti

Il Milan è alla ricerca di un attaccante. Santiago Gimenez, ospite nelle scorse ore del Feyenoord per il saluto ufficiale ai tifosi che non ha potuto fare a gennaio, è pronto a rientrare a Milanello dopo le vacanze. Impegnato col Messico fino ad inizio luglio per la Gold Cup, gli è stato concesso un periodo più lungo e adesso tornerà al centro sportivo per ricominciare. Sarà per lui il primo incontro con Massimiliano Allegri, e sarà un po’ più chiara la sua situazione.

Pochi mesi fa, il Milan ha investito quasi 35 milioni per acquistarlo dagli olandesi ma la sensazione è che sia Tare che l’allenatore non siano del tutto convinti di lui. Non a caso, si sta cercando un altro attaccante importante. Il nome di Dusan Vlahovic, molto simile a Gimenez per caratteristiche, è quello più caldo: una vera opportunità di mercato da cogliere nella seconda parte di agosto, ma non è l’unica. I rossoneri hanno anche delle alternative e ci stanno pensando.

Milan, opportunità dalla Premier: ritorno in Serie A

Il colpo Vlahovic non è semplice. La Juventus potrebbe liberarlo per 15-20 milioni e poi ci sarebbe da risolvere la questione contratto. Ad oggi, coi bianconeri, il serbo guadagna 12 milioni a stagione, cifra irraggiungibile dai rossoneri, che non possono nemmeno avvicinarsi. Insomma, ci sono un bel po’ di fattori da valutare prima di prendere una decisione, ma intanto spuntano anche le alternative.

Nelle ultime ore si è fatto il nome di Darwin Nunez, sul quale però sono arrivate secche smentite nelle ultime ore. L’uruguagio non è accessibile per questione di costi: il Liverpool per lui chiede 65 milioni e anche lo stipendio è di quelli molto alti. Il Milan queste operazioni non le fa, e lo sappiamo. Più probabile che, nonostante i tanti milioni incassati dalle cessioni, Furlani e Tare ripieghino su qualche opportunità di mercato alla Vlahovic, ma il serbo non è l’unica. Ad esempio, da Manchester, sponda United, potrebbe liberarsi con una formula conveniente Rasmus Holjund, acquistato dai Red Devils per 70 milioni dall’Atalanta due anni fa. Anche lui quindi è nella lista di Tare, e anche lui è un’occasione proprio come Vlahovic. Sarà questo tipo di operazione l’acquisto dei rossoneri in attacco; difficile pensare ad un altro investimento importante dopo aver speso tanto a gennaio per Gimenez.