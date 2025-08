Dal Milan al Newcastle, ritorno di fiamma: ai rossoneri più di 30 milioni

I rossoneri e il Newcastle potrebbero fare un nuovo affare dopo Tonali: clamoroso ritorno di fiamma, affare da oltre 30 milioni

Il Milan e il Newcastle sono state protagoniste di un clamoroso affare di calciomercato nel giugno 2023: il passaggio di Sandro Tonali in Premier League per quasi 60 milioni. Una cessione che ha fatto e fa tuttora molto discutere: Giorgio Furlani, appena scalzato Paolo Maldini, privò della squadra della sua anima e di uno dei giocatori più rappresentativi.

Un’assenza che si è fatta sentire e non poco nel corso dell’ultima stagione con Tonali invece assoluto protagonista con gol e prestazioni decisive per la qualificazione in Champions League nei Magpies. Ora la storia potrebbe ripetersi: gli inglesi, infatti, alla ricerca di un difensore centrale, hanno messo nel mirino un altro giocatore dei rossoneri. Non è una novità né una sorpresa: c’era già stato un tentativo degli inglesi l’anno scorso e adesso questa pista potrebbe clamorosamente riaccendersi.

Il Newcastle ci riprova un anno dopo: nuovo affare col Milan

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Newcastle è tornato sulle tracce di Malick Thiaw. Il difensore tedesco, fra i migliori per rendimento in questa Pre Season e autore di una buona stagione anche lo scorso anno (fra alti e bassi inevitabili a causa dell’andamento della squadra), era stato a giugno ad un passo dal Como per 25 milioni, ma la trattativa è saltata per volontà del ragazzo, che non ha voluto lasciare il Milan.

Ecco, di seguito, le parole di Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano: “Malick Thiaw continua ad essere un obiettivo del Newcastle. Il 3 luglio, quando parlavamo di Como, le società avevano trovato un accordo sulle cifra del trasferimento, poi il giocatore ha detto di no. La sua priorità è restare al Milan ma, in caso di accordo con altri club, preferirebbe giocare comunque la Champions League. Il Newcastle, alla ricerca di un difensore centrale, era interessato a Scalvini, ma il muro dell’Atalanta è molto alto perché vuole 50 milioni”.

Mollato Scalvini, ora il Newcastle ha messo nel mirino Thiaw: “Gli inglesi hanno messo in stand-by questa soluzione e sta guardando a Thiaw, un vecchio pallino già trattato negli scorsi mercati. Negli ultimi giorni il Newcastle è tornato ad informarsi forte sulle condizioni di Thiaw. Non c’è una proposta ufficiale al Milan ma uno scambio di informazioni. Allegri vorrebbe tenerlo perché lo ritiene importante: il Milan è disposto ad ascoltare offerte, ma stavolta il prezzo è più alto rispetto a quello concordato col Como, una cifra superiore ai 30 milioni. Salvo proposte fuori mercato, Allegri non vorrebbe privarsene“.