Il Milan è finalmente pronto a chiudere: affare ai dettagli, ci siamo

Il Milan è finalmente pronto a chiudere l’operazione Jashari: le parti ora sono più vicine, ecco tutti i dettagli e cosa manca

Adesso ci siamo. La trattativa per Ardon Jashari potrebbe essere finalmente arrivata ad un punto di svolta in favore dei rossoneri. Il tiro e molla con il Club Brugge va avanti da due mesi: l’offerta è di 33 milioni di parte fissa più bonus, così da avvicinarsi alle richieste iniziali dei belgi, intorno ai 40 milioni. Il Bruges ha opposto resistenza fin dal primo momento perché voleva più soldi: il Milan ha alzato la proposta solo di recente e ha fatto leva sulla volontà del ragazzo, che si è spinto anche oltre nel comportamento contro la squadra con cui ha un regolare contratto.

Un atteggiamento poco professionale il suo, ma evidentemente è servito per convincere finalmente il Club Brugge a mollare la presa. Nelle ultime ore infatti sono stati fatti dei passi avanti molto importanti, con Jashari adesso davvero ad un passo dal trasferimento. Nel corso di questa settimana si può arrivare alla chiusura, tutto dipende come sempre dal Bruges, che deve dare il via libera. A quanto pare, al momento la trattativa non è tanto sulle cifra ma sulle modalità di pagamento e sulla rateizzazione dell’importo.

Jashari-Milan, i dettagli: cosa manca per il sì

A fare il punto della situazione è stato Matteo Moretto, che ha chiarito il tutto: “Voglio fare una premessa: il Milan è stato davvero ad un passo da Jashari già una o due volte e in entrambi i casi l’operazione non è arrivata alle firme. Quindi, finché non avremo il sì finale da parte del Brugge, calma“.

Il giornalista ha aggiunto altri dettagli: “Il Brugge ha dato massima apertura e disponibilità a riparlare col Milan dell’offerta fatta. Ora i rossoneri sono di nuovo molto ottimisti, sentono di poter avere Jashari in pugno. Si sta discutendo della rateizzazione della trattativa. Il Brugge vorrebbe chiudere in quattro rate, per adesso il Milan non ha rilanciato: 33.5 + bonus. Bisognerà capire se oggi il Brugge dirà sì e se i due club troveranno un accordo. C’è grande ottimismo e il Milan si sente vicinissimo a Jashari. Prima di dire “è fatta”, però, aspettiamo il via libera del Brugge. Jashari anche oggi ha fatto di tutto per poter andare al Milan e anche adesso sta forzando la mano”.