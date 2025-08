Jashari al Milan, affare chiuso: tutti i dettagli

La notizia attesa da settimane è finalmente arrivata: il centrocampista svizzero è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan

Si è finalmente scritto l’ultimo capitolo della lunghissima telenovela legata ad Ardon Jashari. Il centrocampista è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan. Il Club Brugge ha finalmente dato il via libera al trasferimento in rossonero del calciatore svizzero.

Un colpo davvero importante per Igli Tare, che mette le mani sul grande obiettivo per la mediana. Un Igli Tare che ovviamente esulta per l’affare portato a termine.

Il Milan sborserà una cifra superiore ai 39 milioni di euro. E’ servito, dunque, rilanciare per chiudere definitivamente l’affare Jashari. Il Club Brugge è stato quindi accontentato, con il Milan che ha dovuto avvicinarsi a quei 40 milioni di euro richiesti. Il classe 2002 è adesso atteso a Milano già nelle prossime ore. Poi svolgerà le visite mediche prima di mettere nero su bianco con il Milan.

Milan: centrocampo al completo, ma non è finita

Massimiliano Allegri può dunque esultare. Il giovane Ardon Jashari potrà presto allenarsi a Milanello, insieme al resto della squadra, prima di volare in Gran Bretagna per la doppia amichevole contro il Leeds e il Chelsea. Il reparto di centrocampo adesso è davvero al completo.

Ardon Jashari si va ad aggiungere a Luka Modric, che ha varcato i cancelli del centro sportivo di Carnago in giornata, e ovviamente a Samuele Ricci. Il giocatore ex Torino è stato il primo a vestire la maglia del Milan. I tre si vanno ad aggiungere a Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana che saranno ovviamente centrali nel progetto del tecnico livornese.

L’idea del Milan è quella di avere sei centrocampisti in rosa: c’è dunque una sesta maglia ancora da assegnare. In linea teorica dovrebbe toccare a Warren Bondo, desideroso di continuare a giocare in rossonero. In caso di addio in prestito – c’è la Cremonese in pressing su di lui – ci potrebbe essere spazio per un ulteriore colpo, qualora Giorgio Furlani riuscisse a cedere Yunus Musah (piace in Inghilterra) a più di 25 milioni di euro.

Soldi che verrebbero investiti per mettere le mani su Guerra del Valencia. Con la valigia in mano ci sono anche Ismael Bennacer e Yacine Adli. Sia l’algerino che il francese non rientrano più nei piani del club rossonero, pronto a cederli al miglior offerente.