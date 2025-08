Addio Milan, altro sbarco in Arabia: raggiunge Inzaghi e Theo Hernandez

Il giocatore è pronto ad approdare all’Al Hilal, squadra dell’ex allenatore dell’Inter e del terzino francese: il punto della situazione

L’Arabia Saudita continua ad attrarre allenatori e giocatori. Il calcio italiano in questa sessione di calciomercato ha già visto partire Simone Inzaghi e Theo Hernandez, oltre che Mateo Retegui. I primi due hanno fatto le valigie direzione all’Al Hilal, il club più importante della Saudi Pro League, che ha ben figurato al Mondiale per Club.

Ora l’ex tecnico dell’Inter è pronto ad accogliere un nuovo giocatore. Da quando è iniziato il mercato l’obiettivo principale, insieme al giocatore francese, è stato sempre quello di acquistare un grandissimo centravanti. L’Al Hilal ci ha provato seriamente con Victor Osimhen, ma il nigeriano ha sempre preferito la destinazione turca.

Il nigeriano così, dopo una lunghissima trattativa, è riuscito a far ritorno a Istanbul per indossare la maglia del Galatasaray. Un affare da oltre 70 milioni. Lo stipendio in Arabia Saudita sarebbe stato decisamente più alto, ma l’ormai ex Napoli non ha voluto aprire a tale ipotesi. Non lo ha fatto nemmeno Dusan Vlahovic, che continua a sperare di giocare per una grande squadra in Europa.

Milan-Al Hilal, intrecci offensivi: il punto della situazione

Il serbo ha rispedito subito al mittente le proposte arabe così come quelle turche. L’ex Fiorentina resta così un’opportunità per il Milan. Servirà chiaramente trovare un accordo sullo stipendio: è impensabile che il Diavolo decida di corrispondergli gli stessi soldi che guadagna attualmente in bianconero.

Vlahovic percepisce ben 12 milioni di euro netti e il Milan non andrà oltre la metà. Anche per questo, Giorgio Furlani e Igli Tare si stanno guardando attorno alla ricerca di un’opportunità. Negli ultimi giorni è tornato di moda un nome, che fino a qualche settimana fa, era in cima alla lista dei desideri del Napoli, prima di mettere le mani su Lucca dall’Udinese.

Stiamo parlando di Darwin Nunez. L’attaccante uruguaiano è pronto a lasciare il Liverpool, ma a condizioni non certo favorevoli per il Milan. Il prezzo fissato attualmente per il calciatore è di oltre 50 milioni di euro. Cifre da Arabia Saudita. Così – come racconta Fabrizio Romano – l’Al Hilal è vicino a concludere l’affare Darwin Nunez dopo l’accordo verbale raggiunto col Liverpool. Ora occorre che il club arabo trovi quello sul contratto con il giocatore. La palla, dunque, passa a Nunez.