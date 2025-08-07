Il Milan ce l’ha in pugno: accordo col giocatore, tutti i dettagli

I rossoneri sono pronti a chiudere un’altra trattativa dopo l’ufficialità di Jashari arrivata nella giornata di ieri. Tutti i dettagli

Ardon Jashari è il grande acquisto di questa sessione di calciomercato dei rossoneri. A gennaio scorso, lo stesso investimento, più o meno, è stato fatto per Santiago Gimenez: è la prova che il Milan, a parte ogni discorso legittimo sui risultati e sulla pessima gestione sportiva del club, è uno dei pochi club italiani che ha la possibilità di fare questo tipo di operazioni (quando vuole). Al Club Brugge andrà una cifra di poco superiore ai 35 milioni coi bonus: una somma molto importante ma che rispecchia il valore, attuale e potenziale, del ragazzo.

Ieri è arrivato a Milano e ha firmato il contratto, oggi il primo allenamento con il gruppo (insieme a Luka Modric, giunto in città nei giorni scorsi). Presto a lui potrebbe aggiungersi un altro svizzero: il Milan ha infatti scelto Athekame come rinforzo per la corsia di destra di difesa, rimasta orfana di Walker, non riscattato (e passato subito al Burnley), e di Emerson Royal, ceduto per 9 milioni al Flamengo.

Milan pronto a chiudere un altro acquisti, accordo raggiunto

Ieri Athekame è sceso in campo con lo Young Boys per affrontare il Basilea. Una prova anonima la sua, ma di certo le qualità di un giocatore non si dimostrano in una singola partita ma sul lungo periodo. E lui è da tempo che mette in fila ottime prestazioni e questo ha convinto il Milan e la propria area scouting ad investire su di lui. Un affare low-cost per il classe 2004, pronto a trasferirsi per 9 milioni circa.

I rossoneri contano di chiudere la trattativa in tempi brevi, magari anche prima del week-end. In questo modo, la campagna acquisti sarà quasi completa: a quel punto mancheranno all’appello un difensore centrale e un attaccante. Per quanto riguarda l’affare Athekame, c’è un importante aggiornamento in merito all’accordo col giocatore, che ha ovviamente già detto sì ai rossoneri in attesa del via libera dello Young Boys per volare verso l’Italia e iniziare questa nuova avventura: il terzino dovrebbe firmare un contratto fino al 2029 con uno stipendio da 1 milione a stagione. Costi bassi e buone prospettive future: sono questi gli acquisti preferiti da RedBird e da Furlani, così da poter ragionare su una futura rivendita a cifre più alta e raggiungere l’obiettivo plusvalenza per un bilancio sempre più in ordine, priorità assoluta dell’amministratore delegato e della proprietà RedBird.