Morata al Como, è fatta: quanto incassa il Milan e com’è strutturata l’operazione

Un’altra telenovela (che vede il Milan coinvolto) si è finalmente conclusa: Morata al Como è cosa fatta, tutti i dettagli e le cifre.

Si è conclusa in maniera positiva la trattativa fra il Milan e il Club Brugge per Ardon Jashari, proprio quando sembrava che tutto potesse saltare da un momento all’altro. Ha prevalso la volontà indiscutibile del ragazzo, che ha rifiutato qualsiasi altra destinazione: nella sua testa c’erano soltanto i rossoneri e non ha voluto sentire ragioni. I belgi non potevano fare altro che accontentarlo, ma non si sono smossi di un millimetro dalle loro condizioni: alla fine, incasseranno una cifra molto vicina, fra parte fissa più bonus, a quella iniziale (perché quindi ci sono voluti due mesi per chiudere?).

Ora un’altra telenovela è finita: Alvaro Morata sarà un nuovo giocatore del Como. Il Galatasaray, dopo aver acquistato per oltre 75 milioni Osimhen dal Napoli, ha deciso di lasciarlo partire: fondamentale è l’accordo per il risarcimento verso i turchi, che a gennaio avevano speso circa 6 milioni per prendere il giocatore in prestito dal Milan – fino a giugno 2026 – con diritto di riscatto. Lo spagnolo andrà quindi da Fabregas, ma com’è strutturata l’operazione? E quali sono le cifre finali? Facciamo il punto.

Morata al Como, tutti i dettagli

Morata e Fabregas si incontreranno di nuovo dopo aver condiviso l’esperienza da compagni al Chelsea e anche con la Nazionale spagnola. L’allenatore lo ha voluto fortemente: perché è un elemento di grande qualità e soprattutto di esperienza, fondamentale per alzare il livello di tutta la rosa e per inserire in squadra degli esempi di professionalità e di garanzie tecniche.

Il Milan lo aveva acquistato a luglio dell’anno scorso, dopo aver vinto l’Europeo con la Spagna da capitano, pagando all’Atletico Madrid la clausola rescissoria da poco più di dieci milioni. Dopo soli sei mesi, l’avventura è finita (e non benissimo, stando alle uscite piuttosto esplicite recenti del giocatore sull’ambiente che si era creato a Milanello). Passato al Galatasaray, è pronto a cambiare la quarta squadra in un solo anno e di passare al Como. L’affare è stato possibile grazie all’accordo di risarcimento: ai turchi, i lariani pagheranno 5 milioni di euro per interrompere il prestito dai rossoneri. Dopodiché, il Como e il Milan hanno trovato l’intesa per un cessione in prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di 10 milioni (1 milione per il prestito oneroso e 9 per il riscatto). Ci è voluto un bel po’ di tempo ma alla fine l’affare è fatto: lo spagnolo raggiungerà presto la sua nuova città per le visite mediche e la firma sul contratto.