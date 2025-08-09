Nuova super offerta in arrivo e addio Milan: difficile dire no a queste cifre

I rossoneri potrebbero presto ricevere una nuova super offerta per un giocatore: difficile dire no a queste cifre, i dettagli

L’acquisto di Ardon Jashari ha riacceso un po’ l’entusiasmo in casa rossonera. In settimana è arrivata finalmente la fine di una delle telenovele più assurde di sempre del calciomercato. Una trattativa lunga due mesi, con continui tiri e molla, che sembrava destinata a fallire per poi improvvisamente arrivare ad una svolta inaspettata e alla chiusura. Oltre 35 milioni al Club Brugge, quindi la cifra che ha richiesto fin dal primo momento: della serie, quanto tempo perso.

Lo svizzero è partito ieri con la squadra verso Dublino dove oggi il Milan affronterà il Leeds in amichevole; domani, invece, sarà a Londra per sfidare il Chelsea prima del primo impegno ufficiale della stagione contro il Bari al preliminare di Coppa Italia. Ma questi sono giorni caldissimi sul fronte mercato: per un Jashari che arriva, potrebbe esserci un giocatore che va. E il giocatore in questione è Malick Thiaw, sul quale corrono indiscrezioni molto importanti.

Rilancio Newcastle per Thiaw, i dettagli

Il Newcastle si è rifatto vivo un anno dopo. Gli inglesi avevano mostrato interesse per il centrale tedesco già durante l’estate del 2024, ma non se ne fece nulla. Adesso Eddie Howe è alla ricerca di un nuovo difensore e l’ex Schalke 04 è di nuovo nel mirino come primo obiettivo. Il Milan, e nello specifico Allegri, vorrebbe evitare di cederlo: Thiaw è nettamente il miglior centrale della rosa, per rendimento attuale e potenziale, e ha convinto l’allenatore nel Pre Season Tour.

Non a caso, è stata rifiutata una prima offerta di 30 milioni. Il Milan, ricordiamolo, lo aveva venduto nel mese di giugno al Como per soli 25 milioni: fortunatamente, il giocatore ha rifiutato e solo questo ha evitato un gravissimo errore da parte della dirigenza. Nel frattempo Thiaw ha giocato le amichevoli, ha convinto Allegri ed evidentemente ha attirato su di sé l’attenzione di altre squadre e, in particolare, il Newcastle. Che si è fatto avanti con una prima proposta, come detto, respinta al mittente; ora, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i Magpies sembrano intenzionati a fare un rilancio nelle prossime ore per convincere il Milan ad accettare.

La proposta dovrebbe sfiorare i 40 milioni, e a quel punto ci sarebbe poco da fare: Giorgio Furlani a queste cifre non rinuncerà, anche perché potrebbe mettere a bilancio una plusvalenza clamorosa e far felice la proprietà. Thiaw fu acquistato da Paolo Maldini e da Frederic Massara per una cifra intorno ai 6 milioni, che con gli ammortamenti si è abbassata ulteriormente. Lo stesso Thiaw difficilmente rifiuterà: il fascino della Premier League è fortissimo e per lui sarebbe pronto uno stipendio superiore ai 4 milioni (oggi in rossonero guadagna meno di un milione).