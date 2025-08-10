Assist al Milan e colpo in Serie A: arriva il bomber

L’attaccante vuole lasciare la sua attuale squadra in Serie A: ad annunciarlo è stato il presidente. Il Milan può pensarci

La cessione di Malick Thiaw al Newcastle per 40 milioni apre nuovi scenari per il mercato del Milan. Adesso la priorità di Tare è trovare un sostituto all’altezza: il difensore tedesco aveva un ruolo chiave per Massimiliano Allegri ed era sicuramente il migliore per rendimento e anche per potenziale di tutto il reparto. Non a caso, gli inglesi si sono spinti ad offrire una cifra davvero molto alta per lui ma comunque in linea con il suo valore. Per sostituirlo, i nomi più caldi sono quelli di Leoni e Comuzzo, ma occhio anche a De Winter o ad altre soluzioni (magari a costi più bassi in stile Athekame).

Nel frattempo, Allegri ha bisogno anche di un altro attaccante. Gimenez, appena rientrato dalle vacanze, è subito andato in gol contro il Leeds ieri in amichevole e rilancia con forza la sua candidatura a titolare del Milan, ma la società sta provando a prendere Hojlund dal Manchester United e c’è sempre l’occasione Vlahovic dalla Juventus. Occhio però alla sorpresa: c’è un attaccante molto forte in Serie A che ha chiesto la cessione e può diventare un’opportunità.

Ha chiesto la cessione: occasione per il Milan

Fra le cessioni fatte dal Milan in questa sessione, c’è quella di Francesco Camarda al Lecce, ceduto in prestito secco. Il giovane bomber sta facendo molto bene in questa Pre Season per gol e rendimento. I pugliesi possono riscattarlo a fine anno ma i rossoneri hanno un controriscatto. Il Milan punta fortissimo su di lui per il futuro, tanto da architettare un’operazione con Lecce per valorizzarlo al massimo e dargli più spazio possibile.

La buona notizia per Camarda e per il Milan è che Nikola Krstovic, l’attaccante titolare del Lecce, ha chiesto di essere ceduto. Questo significa che per il giovanissimo italiano potrebbe esserci l’opportunità di avere un ruolo ancor più centrale e magari da titolare. E chissà, a questo punto, che Krstovic non possa diventare un nome forte per l’attacco del Milan. I pugliesi potrebbero accontentarsi di una cifra fra i 20 e i 25 milioni per cedere il centravanti, che ha fatto davvero molto bene in questi anni in serie A in Puglia. I rossoneri riflettono, ma preferiscono altre soluzioni: Hojlund è al momento il primo nome, col danese che sembra però desideroso di restare al Manchester United. Vlahovic resta sullo sfondo, Krstovic è un’occasione da guardare con interesse.