Niente Leoni né Comuzzo, l’obiettivo di Tare per la difesa è un altro: colpo in Serie A

Si cerca un sostituto di Thiaw, venduto al Newcastle per 40 milioni: oltre a Leoni e Comuzzo, in Serie A c’è un altro profilo che piace a Tare

Il Milan ha adesso una nuova priorità sul mercato. Con la cessione di Malick Thiaw al Newcastle per 40 milioni, Igli Tare deve trovare un valido sostituto. I nomi che circolano sono due: Giovanni Leoni e Pietro Comuzzo. Che il primo piace al nuovo direttore sportivo e ad Allegri lo sappiamo da tempo, ma l’affare è sempre stato difficile a causa delle cifre molto alte chieste dal Parma: 35-40 milioni. Il Milan, che ha già investito una cifra simile per Ardon Jashari, difficilmente farà un altro acquisto di questo tipo, nonostante l’incasso per il tedesco.

Comuzzo, invece, ha una valutazione più bassa, inferiore ai 30 milioni, ma non convince a pieno. Ecco perché è molto più probabile che alla fine il nuovo difensore centrale non sarà nessuno dei due ma un nome a sorpresa, magari un acquisto in stile Athekame: basso profilo e basso costo, in pieno stile RedBird insomma. Ma c’è anche un’altra ipotesi e a lanciare l’indiscrezione è oggi la Gazzetta dello Sport. Anche in questo caso, si tratta di un ritorno di fiamma.

Milan, derby con l’Inter per De Winter

Il terzo nome sulla lista di Tare, che potrebbe presto scalare le gerarchie e diventare il primo obiettivo, è Koni De Winter. Lo scorso gennaio, in seguito alle forti indiscrezioni di una possibile cessione di Pavlovic in Turchia, l’agente del difensore del Genoa aveva bussato alla porta dei rossoneri, che avevano anche ricambiato l’interesse. Il serbo però non ha poi lasciato Milano ed è rimasto, facendo così morire con un nulla di fatto l’idea De Winter.

Ora potrebbe tornare di moda con la necessità dei rossoneri di inserire un difensore che magari sia giovane ma anche già pronto, e De Winter lo è. Nelle ultime stagioni è stato uno dei migliori centrali per rendimento dell’intero campionato. Su di lui c’è da tempo l’Inter, che però non ha mai affondato il colpo. Ecco quindi che potrebbe scatenarsi un derby di mercato, ma anche in questo caso siamo di fronte ad una spesa importante. Non i 40 milioni per Leoni, ma per convincere il Genoa a venderlo serve un’offerta da almeno 25 milioni. Nel frattempo Tare valuta anche altre soluzioni: per esempio, in casa Chelsea, con cui c’è da tempo un ottimo rapporto, cercano nuova sistemazione Chalobah, l’ex juventino Renato Veiga e Alex Disasi.