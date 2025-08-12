Nuovo terzino al Milan, è ufficiale: preso il classe 2006 a costo zero

Ufficiale un altro acquisto in casa rossonera: il terzino classe 2006 ha firmato con i rossoneri, adesso c’è la conferma definitiva

Milan molto attivo sul mercato in questa fase. Dopo un inizio in sordina, con grave ritardo su tutte le trattative, è arrivata una svolta verso fine luglio ed inizio agosto. Nel giro di pochi giorni, Igli Tare ha chiuso diverse operazioni, in entrata e in uscita. Ma sono queste le ore più calde: la cessione di Malick Thiaw al Newcastle ha cambiato un po’ le priorità dei rossoneri per quanto riguarda gli acquisti. Le attenzioni dei dirigenti infatti si sono immediatamente spostate su un sostituto all’altezza: Giovanni Leoni e Pietro Comuzzo erano i primi nomi, ma considerati troppo costosi (nonostante un incasso da quasi 200 milioni in questa sessione). Meglio Koni De Winter, preso per la cifra standard di Furlani cioè 20 milioni.

Il difensore sarà oggi stesso in città per fare le visite mediche e firmare il contratto. Ma non è finita qui perché il Milan si prepara a chiudere anche l’acquisto di Athekame, in arrivo dallo Young Boys per poco più di dieci milioni. Anche lui è atteso in Italia nelle prossime ore. Nel frattempo, il Milan ha deciso di acquistare anche un giocatore a parametro zero.

Il Milan ha deciso di tesserarlo: colpo a zero

Il Milan, oltre alla prima squadra, sta cercando rinforzi anche per il Milan Futuro, retrocesso in Serie D dopo un primo anno di vita totalmente da dimenticare. Gli errori di Ibrahimovic e di tutta la società sono stati gravissimi, a partire dalla scelta di affidare tutto il progetto nelle mani dello sconosciuto Jovan Kirowski, amico dello svedese dai tempi di Los Angeles. Nonostante i disastri della scorsa stagione, l’americano è stato confermato alla guida come dirigente (con il supporto di Tare).

E in queste ore il Milan ha ufficializzato un acquisto proprio per la squadra U23: si tratta di Berkay Karaca, un terzino sinistro tedesco con anche passaporto turco, classe 2006. Il ragazzo aveva lasciato lo Schalke 04 lo scorso giugno a parametro zero in seguito al mancato accordo per il rinnovo di contratto. I rossoneri si sono interessati a lui e alla fine hanno scelto di tesserarlo. Il suo contratto è stato depositato regolarmente in Lega nelle ultime ore, di fatto si può quindi considerare un acquisto ufficiale. A 19 anni, si aggregherà al gruppo di Massimo Oddo, rinforzato anche dal ritorno a sorpresa di Eletu, voluto fortemente dall’allenatore.