Kean-Milan, tutti i dettagli: cosa c’è di vero

Leao chiama Kean al Milan, ma l’affare di mercato è davvero possibile? Tutti i dettagli e cosa c’è di vero

Chiariamo subito: Moise Kean al Milan non è una notizia di mercato. Piuttosto, è un desiderio. Dei tifosi sì, che apprezzano le caratteristiche dell’attaccante, soprattutto dopo l’ottima stagione con la Fiorentina, ma anche e soprattutto di Rafael Leao. I due, lo sappiamo, sono molto amici, e non solo per questioni calcistiche (hanno avuto anche una collaborazione musicale). Stima e affetto reciproco. E il feeling fuori dal campo, in molti casi, si trasforma in automatico anche in feeling in campo. In un Milan che punterà molto su una difesa bassa per creare spazio da attaccare in avanti con Leao e Pulisic, in effetti, uno come Kean ci starebbe a pennello. Non a caso, le sue caratteristiche sono sempre piaciute anche ad Allegri, che lo ha allenato in bianconero. “Insieme in campo faremmo paura, ci mangeremmo tutti” sono state le parole di Leao nel corso di una sua diretta su Twitch. Un sogno però che, purtroppo, sembra destinato a rimanere tale almeno per quanto riguarda questa sessione di mercato. In futuro, chissà.

Kean al Milan è possibile? I dettagli

Fino al 15 luglio scorso, era possibile acquistare Kean dalla Fiorentina tramite il pagamento della clausola rescissoria di 52 milioni. In quei giorni, si erano aperte per lui le porte dell’Arabia Saudita, con diversi club pronti a versare quell’enorme cifra nelle casse dei viola per acquistarlo. Ci aveva provato ad esempio l’Al Qadsiah, la squadra che ha poi acquistato Mateo Retegui per 70 milioni. Kean però non ha mai aperto a questa possibilità: il suo è stato un no secco all’Arabia per continuare il percorso in Europa e in Italia.

Kean si è trasferito alla Fiorentina un anno fa dalla Juventus per una cifra di poco superiore ai 10 milioni. Ad oggi, si può considerare un grande affare per la società di Rocco Commisso. Raffaele Palladino ha fatto un ottimo lavoro su di lui e adesso è nelle mani di Stefano Pioli, che può anche contare sulle qualità di Edin Dzeko al suo fianco. A meno di clamorosi colpi di scena da qui a fine mercato, l’ex Everton e Paris Saint-Germain resterà a Firenze almeno per un’altra stagione: i viola non si priveranno di lui in questo momento del mercato, con grosse difficoltà a trovare un sostituto, a meno che…

A meno che non arrivi la classica offerta irrinunciabile. Senza più la clausola da 50 milioni, e in questo momento di mercato, è inevitabile pensare che la Fiorentina arrivi a chiedere anche più di 60-70 milioni per lui. Sono cifre impossibili per il Milan, che si sta concentrando su Hojlund perché si tratta di un’operazione economicamente ragionevole (prestito con diritto di riscatto). Escluse sorprese, quindi, il desiderio di Leao non si potrà avverare, almeno non adesso.