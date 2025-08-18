Niente Hojlund né Vlahovic, colpo a sorpresa in attacco

La pista Hojlund si è complicata in queste ultime ore e Vlahovic è sempre difficile: il Milan potrebbe virare sulla terza opzione, i dettagli

Il Milan è alla ricerca di un attaccante. L’infortunio di Rafael Leao nei primi minuti della partita contro il Bari, ha fatto suonare l’allarme: sembra essere niente di grave, ma è un segnale piuttosto chiaro che nel reparto c’è bisogno di aggiungere opzioni. Al suo posto è entrato Santiago Gimenez, ad oggi unico centravanti vero della squadra. Nel secondo tempo abbiamo visto anche Noah Okafor nel ruolo di esterno alto a sinistra, ma c’è una trattativa col Leeds molto avanzata: lo svizzero potrebbe andar via, ma il Milan non ha dato ancora il via libera proprio in attesa di un rinforzo in quella zona del campo. Sappiamo che l’obiettivo numero uno per l’attacco è quello di Hojlund del Manchester United, per il quale però l’affare si è complicato negli ultimi giorni (nonostante la non convocato di ieri per la gara contro l’Arsenal). Igli Tare, prima di Milan-Bari, ha confermato l’interesse per Dusan Vlahovic, ma occhio anche ad altri nomi. Fra questi, uno arriva dal Chelsea.

Dal Chelsea al Milan, ecco l’attaccante giusto

Non è una novità che il Milan, fra le opzioni per l’attacco, sta prendendo in considerazione anche la pista Nickolas Jackson dei Blues. L’attaccante è in uscita: è stato preso l’anno scorso dal Villarreal per tantissimi soldi ma l’arrivo di Joao Pedro dal Brighton gli ha tolto spazio. Per questo Enzo Maresca, in comune accordo con la società, lo ha messo alla porta: c’è attesa per offerte concrete, fin qui non arrivate. E il Milan spera che possa diventare un’opportunità degli ultimi giorni di mercato.

Sembra piuttosto chiaro che il Milan per l’attacco non vuole investire grandi somme. Hojlund arriverebbe in prestito con diritto di riscatto, per Vlahovic si sfrutterebbe la rottura totale con la Juventus e anche Jackson è una situazione che può diventare favorevole poco prima della fine di agosto. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, i sondaggi del Milan per l’attaccante del Chelsea, iniziati i primi giorni di luglio, sono ancora attivi. Come detto, Tare è alla ricerca di opportunità per il ruolo: tutti e tre i giocatori menzionati lo sono o possono diventarlo nei prossimi giorni. Una cosa è certa: un attaccante arriverà, e non sono da escludere anche altri nomi (lo stesso Tare ha sottolineato che ci sono anche altre opzioni oltre a quelle note). Allegri spera che la questione si possa risolvere prima di sabato, cioè prima della partita contro la Cremonese di apertura della Serie A.