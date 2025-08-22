Milan-Vlahovic è ancora possibile? Le condizioni per l’ultimo grande colpo

L’idea Vlahovic è ancora possibile dopo l’arrivo di Boniface? Sono state svelate le condizioni per questo possibile affare

Il Milan ha risolto la questione attaccante nel giro di poche ore e con una grande sorpresa. Mentre ci si aspettava l’assalto finale a Rasmus Hojlund, con il Manchester United pronto a cederlo in prestito con diritto di riscatto, alla fine la scelta di Igli Tare è ricaduta su Victor Boniface del Bayer Leverkusen. L’attaccante nigeriano è atteso in Italia nel primo pomeriggio per svolgere le visite mediche, mentre la firma sul contratto arriverà solo domani.

Difficile, se non impossibile, una convocazione per la gara contro la Cremonese della sera stessa, ma l’obiettivo è comunque raggiunto: Allegri e Tare volevano il nuovo attaccante in tempi brevi e così è stato. Un acquisto che sta facendo parecchio discutere per una serie di motivi: c’è chi si aspettava un grosso investimento dopo tanti soldi incassati dalle cessioni e chi non è convinto della tenuta fisica di Boniface. Ed è per questo motivo che, al momento, non si può escludere l’arrivo di un altro attaccante.

Le richieste di Vlahovic al Milan

Fra gli obiettivi del Milan fin dall’inizio dell’estate c’è Dusan Vlahovic, in uscita dalla Juventus da tempi non sospetti. I bianconeri vogliono liberarsene da tempo: i 12 milioni del suo stipendio sono troppo alti per una società che, con la scelta di ingaggiare Comolli come direttore generale, ha intrapreso la strada dei costi bassi e della sostenibilità. Il problema è che Vlahovic, in scadenza fra un anno, non ha dato segnali di uscita: non ha nessuna intenzione di abbassarsi l’ingaggio, e questo è il più grande ostacolo.

Secondo quanto riportato da Ivan Zazzaroni, nei colloqui col Milan, l’entourage dell’attaccante serbo (con il padre in prima linea) avrebbe fatto intendere che c’è l’intenzione di liberarsi a zero dalla Juventus. La richiesta di ingaggio è la seguente: 6 milioni netti a stagione con un bonus alla firma di 15 milioni. Se si considera un contratto di quattro o cinque anni, a queste condizioni si parla di un costo complessivo di 100 milioni. A queste condizioni, sembra impossibile che il Milan possa andare fino in fondo. In caso di uscita di Santiago Gimenez in questi ultimi giorni di mercato, i rossoneri potrebbero pensare di fare un’offerta allo Sporting Lisbona per Conrad Harder. A questo punto, se la situazione è quella descritta dal direttore del Corriere dello Sport, è difficile pensare ad un arrivo di Vlahovic.