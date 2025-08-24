Non solo l’attaccante: un altro centrocampista per Allegri, è il suo pupillo

Il Milan potrebbe prendere anche un altro centrocampista prima della fine del mercato: Allegri spinge, è il suo pupillo

La sconfitta contro la Cremonese alla prima giornata di Serie A è come un campanello d’allarme per il Milan. Chiaramente l’attenzione dei tifosi e dei giornalisti è rivolta al mercato, ma in realtà il campanello d’allarme deve essere per il lavoro sul campo: l’attuale Milan, con o senza lacune, basta e avanza per battere la Cremonese. Nel frattempo, Massimiliano Allegri stamattina è stato in sede per incontrare Tare e gli altri dirigenti e fare il punto della situazione sul mercato. La necessità in questo momento è capire cosa fare con l’attaccante: Victor Boniface, a meno di colpi di scena, salterà a causa delle perplessità sulle sue condizioni fisiche. Serve quindi un’alternativa e il primo nome è quello di Conrad Harder dello Sporting Lisbona: il prezzo è di circa 30 milioni. Insieme a lui, il Milan vorrebbe prendere un’altra punta, ma c’è da capire cosa succederà con Santiago Gimenez. I tifosi spingono però anche per l’arrivo di altri acquisti in altri reparti: in difesa e anche a centrocampo, e per quest’ultimo c’è un nome che farebbe assai felice l’allenatore.

Milan, un altro centrocampista: nuova idea

Negli ultimi giorni, in casa Marsiglia è scoppiato il caso Adrien Rabiot. Dopo la sconfitta contro il Rennes alla prima giornata, in spogliatoio c’è stata una feroce lite, come rivelato da Roberto De Zerbi, che ha visto coinvolti il centrocampista francese e Jonathan Rowe. L’allenatore, di comune accordo con la società ha deciso di mettere entrambi sul mercato. L’esterno inglese ha subito trovato sistemazione: è ufficiale oggi il passaggio al Bologna.

Per quanto riguarda Rabiot, la madre agente si è già attivata per trovargli una nuova sistemazione. De Zerbi, dopo la vittoria col Paris FC, ha parlato della speranza di ricucire i rapporti con il centrocampista, quindi c’è ancora una piccola possibilità che alla fine il caso rientri, ma nel frattempo il giocatore si sta guardando intorno. Il Milan potrebbe essere per lui un’ottima opportunità perché ritroverebbe Allegri, un allenatore col quale si è sempre trovato molto bene. I rossoneri hanno già fatto tre acquisti a centrocampo con Ricci, Jashari e Modric, e a questi si aggiungono Loftus-Cheek e Fofana, e c’è anche Musah che per adesso è ancora in squadra. L’idea Rabiot potrebbe prendere corpo se dovesse uscire l’americano, altrimenti sarà dura inserire un altro giocatore in quel reparto.