Lascia il Liverpool: irrompe il Milan, nuova idea in difesa

Continua la ricerca disperata del Milan di un nuovo difensore da aggiungere alla rosa: oltre ad Akanji, c’è un’altra soluzione dalla Premier League

Il Milan vuole aggiungere alla rosa un nuovo difensore centrale. Dopo l’arrivo di Koni de Winter, dalla dirigenza filtrava una certa soddisfazione per la composizione del reparto: né per Tare e né per Allegri era necessario un innesto nella retroguardia, nonostante fosse invece evidente a tutti il problema. Matteo Gabbia è l’unico che dà certezze: Fikayo Tomori e Pavlovic hanno fatto bene durante il ritiro, ma il loro rendimento è e resta una incognita. De Winter è un giocatore di grandi qualità e si spera che presto verrà inserito (ad oggi non ha giocato nemmeno un minuto con Allegri).

A questi giocatori è però necessario aggiungere un tassello, ma non uno qualunque: c’è bisogno di un centrale che alzi il livello di qualità ma anche di attenzione. Manuel Akanji, in uscita dal Manchester City, è diventato il primo obiettivo in queste ultime ore: la trattativa è complessa perché il giocatore chiede tanti soldi di ingaggio e preferirebbe restare in Inghilterra (c’è anche il Tottenham), ma non è ancora finita. Il Milan però ha anche delle alternative.

Non solo Akanji: un altro nome per la difesa dalla Premier

Ieri sera, poco dopo la fine della gara col Lecce, è venuto fuori il nome di Foyth del Villarreal, che ha rinnovato il suo contratto di recente. A quanto pare però non è un problema: il difensore argentino ha dato disponibilità, ma c’è bisogno di trovare l’accordo anche con il club spagnolo. Per questo acquisto, il Milan ha fissato un budget di 15-16 milioni, cioè quelli che avevano portato il Manchester City a dire sì per Akanji. Oltre a Foyth, c’è un altro giocatore proveniente dalla Premier League e da una big.

Il Liverpool ha infatti messo sul mercato Joe Gomez, grande protagonista in questi anni con Jurgen Klopp. Arne Slot lo considera un esubero e quindi sono in attesa di offerte per lui per sfoltire la rosa. Il Milan potrebbe farci un pensierino: 28 anni, l’inglese è in scadenza coi Reds a giugno 2028 e per questo potrebbe bastare un’offerta dai 10 ai 15 milioni. Si aggiunge quindi anche lui alla lista: Tare ha confermato che c’è la volontà di acquistare un difensore, Akanji resta la priorità ma ci sono anche altre soluzioni. E attenzione alle sorprese, sempre dietro l’angolo. Da qui a fine mercato, può ancora succedere di tutto.