Lascia il Liverpool: irrompe il Milan, nuova idea in difesa

di

Continua la ricerca disperata del Milan di un nuovo difensore da aggiungere alla rosa: oltre ad Akanji, c’è un’altra soluzione dalla Premier League

Tare in primo piano di profilo
Colpo dal Liverpool per la difesa (ANSA) – MilanLive.it

Il Milan vuole aggiungere alla rosa un nuovo difensore centrale. Dopo l’arrivo di Koni de Winter, dalla dirigenza filtrava una certa soddisfazione per la composizione del reparto: né per Tare e né per Allegri era necessario un innesto nella retroguardia, nonostante fosse invece evidente a tutti il problema. Matteo Gabbia è l’unico che dà certezze: Fikayo Tomori e Pavlovic hanno fatto bene durante il ritiro, ma il loro rendimento è e resta una incognita. De Winter è un giocatore di grandi qualità e si spera che presto verrà inserito (ad oggi non ha giocato nemmeno un minuto con Allegri).

A questi giocatori è però necessario aggiungere un tassello, ma non uno qualunque: c’è bisogno di un centrale che alzi il livello di qualità ma anche di attenzione. Manuel Akanji, in uscita dal Manchester City, è diventato il primo obiettivo in queste ultime ore: la trattativa è complessa perché il giocatore chiede tanti soldi di ingaggio e preferirebbe restare in Inghilterra (c’è anche il Tottenham), ma non è ancora finita. Il Milan però ha anche delle alternative.

Non solo Akanji: un altro nome per la difesa dalla Premier

Ieri sera, poco dopo la fine della gara col Lecce, è venuto fuori il nome di Foyth del Villarreal, che ha rinnovato il suo contratto di recente. A quanto pare però non è un problema: il difensore argentino ha dato disponibilità, ma c’è bisogno di trovare l’accordo anche con il club spagnolo. Per questo acquisto, il Milan ha fissato un budget di 15-16 milioni, cioè quelli che avevano portato il Manchester City a dire sì per Akanji. Oltre a Foyth, c’è un altro giocatore proveniente dalla Premier League e da una big.

Gomez colpisce di testa
Gomez nuovo nome per la difesa (ANSA) – MilanLive.it

Il Liverpool ha infatti messo sul mercato Joe Gomez, grande protagonista in questi anni con Jurgen Klopp. Arne Slot lo considera un esubero e quindi sono in attesa di offerte per lui per sfoltire la rosa. Il Milan potrebbe farci un pensierino: 28 anni, l’inglese è in scadenza coi Reds a giugno 2028 e per questo potrebbe bastare un’offerta dai 10 ai 15 milioni. Si aggiunge quindi anche lui alla lista: Tare ha confermato che c’è la volontà di acquistare un difensore, Akanji resta la priorità ma ci sono anche altre soluzioni. E attenzione alle sorprese, sempre dietro l’angolo. Da qui a fine mercato, può ancora succedere di tutto.

Gestione cookie