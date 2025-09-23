Dal Milan al Chelsea, Maresca lo vuole nel 2026: pronta l’offerta

Un titolare rossonero potrebbe andare in Inghilterra, arrivano nuove indiscrezioni su questa possibilità: il rinnovo è ancora lontano.

Terminata la sessione estiva del calciomercato, la dirigenza del Milan deve decidere come muoversi per quanto riguarda i rinnovi di alcuni calciatori. Uno di questi è Mike Maignan.

Il portiere rossonero ha un contratto in scadenza a giugno 2026, dunque potrebbe andarsene a parametro zero tra meno di un anno. Nella passata stagione c’è stato un momento nel quale la firma del prolungamento fino a giugno 2028 sembrava vicino, con stipendio che sarebbe salito da 2,8 a 4,5-5 milioni di euro netti annui. Poi la trattativa è stata messa in standby dal club, evidentemente non convinto di andare fino in fondo a quelle cifre.

L’ex Lille non ha preso bene quella decisione e nello scorso calciomercato estivo avrebbe voluto lasciare Milano. Alla fine è rimasto, convinto anche dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, che ha voluto fortemente la sua permanenza. Un leader come MM16 faceva comodo al gruppo, il tecnico toscano lo sapeva e ha parlato direttamente con lui dopo essere tornato in rossonero.

Calciomercato Milan, Mike Maignan: futuro in Premier League?

Maignan è rimasto in Italia anche perché la trattativa tra Milan e Chelsea non è sfociata in un accordo. Il club rossonero chiedeva circa 25 milioni di euro per la cessione del cartellino, mentre l’offerta dei Blues era abbastanza inferiore. Le parti non hanno raggiunto un’intesa e l’affare non è andato in porto.

Nonostante quello che è successo nello scorso calciomercato estivo, Enzo Maresca rimane un grande estimatore di Maignan e il Chelsea continua a vigilare la situazione. Lo ha rivelato Express.co.uk, spiegando che il club londinese potrebbe farsi avanti a inizio 2026 per assicurarsi il portiere a parametro zero per l’estate prossima.

Anche se Maignan è rimasto al Milan, la trattativa per il rinnovo non è ancora ripresa e non si sa se ripartirà con effettive chance di giungere a un accordo. Oggi è concreta la possibilità che Maignan lasci Milano a parametro zero nel 2026. Sarebbe un peccato perdere un portiere del valore del francese senza incassare un euro, però la società rossonera ha accettato questo rischio.