Milan, colpo dalla Fiorentina: Allegri strappa un talento a Pioli

Il club rossonero ha messo nel mirino un giovane della squadra viola: potrebbe esserci una trattativa per gennaio.

Presto per parlare della prossime sessione invernale del calciomercato, ma già trapelano alcuni nomi che interessano al Milan. Ci sono alcuni ruoli nei quali la società potrebbe decidere di intervenire.

Ad esempio, non è escluso l’acquisto di un nuovo difensore centrale di esperienza. Già in estate c’era l’obiettivo di prendere un profilo esperto, però i tentativi sono andati a vuoto ed è arrivato il giovane David Odogu dal Wolfsburg. Un altro ruolo nel quale fare attenzione è quello di centravanti, visto che Santiago Gimenez era già stato messo in discussione dalla dirigenza e Massimiliano Allegri, pronti a scambiarlo con Artem Dovbyk della Roma. Scambio poi non concretizzatosi.

Milan, un nuovo laterale per Allegri?

Gli ultimi rumors di calciomercato danno il Milan interessato a un terzino italiano. Un giovane molto promettente che era già stato accostato al club durante la scorsa estate.

Si tratta di Niccolò Fortini, 19enne in forza alla Fiorentina. A rivelarlo è Pietro Balzano Prota, direttore di Milan Vibes: “Il Milan seguendo con grande interesse Fortini, terzino della Fiorentina. Piace molto, anche se non c’è ancora una trattativa. A gennaio potrebbe arrivare sia un quinto di destra sia un difensore centrale esperto. Si guardano alcuni profili della Premier League“.

Fortini in questa stagione ha collezionato una sola presenza: è subentrato contro il Como nella quarta giornata di Serie A. È stato il suo debutto con la Prima Squadra della Fiorentina e nel massimo campionato italiano. Nella scorsa stagione ha giocato in prestito alla Juve Stabia e ha impressionato positivamente (27 presenze, 2 gol e 4 assist).

In estate sono arrivate alcune offerte, però la Fiorentina le ha rifiutate. Finora Stefano Pioli gli ha dato poco spazio, vedremo se la situazione cambierà prossimamente. Fortini ha voglia di giocare e valuterà eventuali proposte per il mercato di gennaio. Certamente, al Milan non potrebbe arrivare e avere il posto. Partirebbe come riserva, una situazione che non aiuterebbe la sua crescita nell’immediato.

Intanto, il giovane italiano cercherà di dare il massimo a Firenze. È un giocatore duttile tatticamente, può giocare sia a destra sia sinistra, da terzino o a centrocampo. Pioli valuterà se dargli più spazio. Con concorrenti come Dodò e Gosens non sarà facile.