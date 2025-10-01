Quel no al Maldini, oggi è una stella in Italia: “Parlai col Milan, ma…”

Un giocatore importante della Serie A ha avuto la possibilità di vestire la maglia rossonera in passato, sarebbe stato un ottimo colpo.

Spesso le sessioni di calciomercato non vanno esattamente come le società le avevano pianificate. Non tutte le prime scelte della lista arrivano, per vari motivi. Più volte si verificano problemi di carattere economico, soprattutto legati al prezzo del cartellino. Anche trovare un accordo sul contratto e il relativo stipendio può essere complicato.

Succede anche che qualche calciatore rifiuti una destinazione per ragioni progettuali. Soprattutto quando si è giovani, è fondamentale andare a giocare nella squadra giusta e non farsi ingolosire da una proposta economica particolarmente alettante. Il processo di crescita può essere arrestato facendo la scelta sbagliata e non sempre è semplice rilanciarsi.

No al Milan, ma è arrivato lo stesso in Italia: il retroscena

Il Milan ha preso diversi giovani calciatori nel corso di questi anni, ma non è mancato qualcuno che ha detto no al trasferimento in rossonero. È il caso di Manu Koné, che era un obiettivo in vista del mercato invernale 2021 e che ha preferito fare una scelta diversa.

Il centrocampista francese militava nel Tolosa e Geoffrey Moncada lo aveva segnalato a Paolo Maldini e Frederic Massara, i quali successivamente si fecero avanti per provare a comprarlo. Missione fallita, non solo perché il Milan offrì meno soldi del Borussia Moenchengladbach, ma anche perché lo stesso Koné preferiva andare in Germania in quel momento della sua carriera.

Intervistato dal Corriere della Sera, l’attuale giocatore della Roma ha risposto sull’argomento: “«Parlai con il Milan, è vero. Mi chiamò Massara, ma per la mia crescita è stato giusto andare al Borussia. Poi qui alla Roma ho ritrovato lo stesso Massara: il cerchio si è chiuso comunque, no?».

Koné ha ritenuto che andare a Milano sarebbe stato un passo troppo grande, invece al Borussia Moenchengladbach poteva crescere con meno pressioni. Da dire che anche nel mercato estivo 2024 il Milan avrebbe potuto comprarlo, però la mancata cessione di Ismael Bennacer bloccò tutto e fu la Roma a inserirsi, assicurandoselo a un prezzo non esagerato: 18-20 milioni di euro, bonus compresi.

Per il Milan un rimpianto, dato che Koné si è rivelato all’altezza della Roma e della Serie A. Un calciatore che avrebbe fatto molto comodo alla squadra rossonera, un’occasione sprecata. Nello scorso mercato estivo si è fatta avanti l’Inter con un’offerta di circa 40 milioni di euro, però alla fine il giocatore è rimasto alla corte di Gian Piero Gasperini.