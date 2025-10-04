Milan, blitz a Udine: 20 milioni per un nuovo rinforzo

Il club rossonero ha messo nel mirino un calciatore della squadra friulana: si studia il colpo per gennaio 2026.

Tra circa due mesi si aprirà la finestra invernale del calciomercato e sarà interessante vedere se il Milan interverrà. Tutto dipenderà da come procederà la stagione della squadra di Massimiliano Allegri.

Un ruolo nel quale non si può escludere un acquisto è quello di difensore centrale. Negli ultimi giorni della sessione estiva c’era l’obiettivo di prenderne uno di esperienza, ma alcune trattative sono sfumate e alla fine è arrivato il giovane David Odogu. La dirigenza potrebbe decidere di intervenire per dare a Massimiliano Allegri un innesto più esperto, valutando magari una cessione prestito per l’ex Wolfsburg.

Calciomercato Milan, colpo dall’Udinese?

A fine agosto-inizio settembre il Milan ha provato a comprare Joe Gomez dal Liverpool e ci è andato vicino. Ma i Reds non sono riusciti a prendere Marc Guehi dal Crystal Palace come sostituto, dunque l’affare è sfumato. Il 28enne inglese potrebbe tornare nel mirino, ma non è l’unico profilo preso in considerazione.

In queste settimane si è parlato anche di un difensore centrale che sta facendo bene in Serie A: Thomas Kristensen. Il danese classe 2002 milita nell’Udinese ed è un titolarissimo della squadra allenata da Kosta Runjaic. È arrivato in Friuli nel 2023 per 5 milioni di euro e oggi il valore del cartellino è cresciuto, per comprarlo servono circa 18-20 milioni di euro.

Secondo quanto rivelato da calciomercato.com, domenica uno scout del Milan sarà presente al Bluenergy Stadium per assistere a Udinese-Cagliari e visionare da vicino Kristensen. La dirigenza rossonera gradisce molto il suo profilo: è forte fisicamente (è alto 1,98 metri), è bravo in marcatura ed è anche abbastanza giovane. Il potenziale di crescita c’è ancora, soprattutto mettendosi alla prova a un livello più alto di quello presente a Udine.

Chiaramente, il Milan osserverà con interesse anche altri calciatori dell’Udinese. Piace pure Oumar Solet, ma nel suo caso la richiesta del club friulano è di 25-30 milioni di euro. L’ex Salisburgo è arrivato a parametro zero nel gennaio scorso e con la maglia bianconera ha impressionato. Da dire che sul 25enne francese pende un’indagine della Procura di Udine per un caso di presunta violenza sessuale, questo fattore condiziona inevitabilmente la situazione.