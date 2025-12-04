@ML – Sergio Ramos è più di una suggestione: la posizione del Milan e la telefonata con Modric

Idea Sergio Ramos in casa rossonera: il difensore spagnolo si libererà a zero dal 1 gennaio e può diventare un obiettivo. Come stanno le cose

Sergio Ramos non è soltanto un’idea. Pochi giorni fa la notizia: il difensore spagnolo ha già deciso di lasciare il Messico al termine del contratto, che scadrà il prossimo 31 dicembre. A 39 anni, vuole tornare in Europa per giocarsi la chance di andare al Mondiale negli States con la Spagna. Fisicamente sta bene, non ha avuto nessun tipo di problema e garantirebbe quindi continuità di rendimento per i prossimi sei mesi. L’entourage lo ha proposto ai rossoneri, come rivelato da Alessandro Jacobone. In un’intervista esclusiva a MilanLive.it, il giornalista ha fatto il punto della situazione in merito a questa possibile operazione.

Sergio Ramos al Milan, come stanno le cose

L’intervista, che trovate integrale sul nostro canale YouTube, si apre proprio con questa indiscrezione legata al possibile arrivo in rossonero di Sergio Ramos. Jacobone spiega come stanno le cose: “Non è stato proposto solo al Milan. La priorità è un ritorno al Real Madrid, ma al Real non serve e non piacciono queste storie da libro cuore. Loro comprano i nuovi campioni, quindi fa orecchie da mercante. Lo hanno proposto anche al Siviglia, ma anche lì è da capire. Vuole tornare per giocarsi il Mondiale. Lo hanno proposto al Milan e bisogna capire se risponderà presente. Ad oggi è ancora tiepido. Lato procuratore c’è la sicurezza che si possa fare“.

Modric ha parlato a Sergio Ramos del Milan

Nei giorni scorsi Sergio Ramos ha sentito anche Luka Modric. Insieme hanno combattuto mille battaglie con la maglia del Real Madrid e hanno alzato al cielo tantissimi trofei importanti. Inevitabilmente, nel loro dialogo si è parlato anche di Milan: “Si è sentito con Modric per altri motivi ma Luka gli ha parlato del Milan in maniera fantastica. C’è anche la disponibilità del giocatore per un sacrificio economico. Il Milan vorrebbe fare l’uscita di Odogu in prestito, sul quale credono tanti, e inserire un difensore di esperienza“.