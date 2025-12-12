Oggi torna in gruppo: Allegri ritrova l’infortunato per Milan-Sassuolo

Un giocatore rossonero verso il rientro dopo essere stato assente nelle scorse partite: dovrebbe essere convocato per il prossimo match di Serie A.

Dopo la vittoria in rimonta contro il Torino in trasferta, ora il Milan è concentrato sulla partita in programma domenica a San Siro contro il Sassuolo. Si giocherà alle 12:30, orario a volte ostico ma che non sarà assolutamente una scusante per non fare una buona prestazione e per non vincere.

Massimiliano Allegri vuole altri 3 punti per rimanere in testa alla classifica della Serie A e per poi concentrarsi più serenamente per l’impegno di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Giovedì 18 dicembre ci sarà la semifinale contro il Napoli, chi vince affronta la vincente di Bologna-Inter. L’allenatore rossonero si aspetta una squadra in grado di evitare un altro stop contro una neopromossa, dato che in questo girone d’andata del campionato ha conquistato un solo punto nelle partite contro Cremonese (sconfitta) e Pisa (pareggio).

Verso Milan-Sassuolo: chi recupera e chi no

Molto probabilmente domenica non ci sarà Rafael Leao, che a Torino è uscito per un infortunio muscolare. Per fortuna, gli esami hanno escluso la presenza di lesioni e ci sono speranze di rivederlo a disposizione per la Supercoppa Italiana. Un altro che non dovrebbe essere convocato è Santiago Gimenez, che sta ancora lavorando per migliorare la sua condizione fisica dopo l’infortunio alla caviglia sinistra.

Ci sono dubbi anche sul recupero di Youssouf Fofana, che ha saltato la partita di Coppa Italia contro la Lazio e quella di campionato contro il Torino per un problema muscolare. Sembrava che dovesse farcela per Milan-Sassuolo, però anche giovedì 11 dicembre ha svolto un allenamento personalizzato e dunque c’è un po’ di scetticismo. Allegri e il suo staff potrebbero essere cauti e attendere il match col Napoli in Arabia Saudita per convocarlo.

Invece, chi rientrerà per Milan-Sassuolo è Zachary Athekame, che oggi tornerà ad allenarsi in gruppo. Il terzino svizzero ha saltato le ultime quattro partite per un problema al soleo di un polpaccio, ma sembra pronto per tornare a disposizione di Allegri. Anche se è considerato una riserva, è comunque un’opzione in più per l’allenatore, che a gennaio vorrebbe un esterno destro più esperto dell’ex Young Boys ad alternarsi con Alexis Saelemaekers. Vedremo se arriverà.

Athekame è approdato al Milan nello scorso calciomercato estivo per circa 10 milioni di euro, bonus compresi. La trattativa non è stata rapida, perché inizialmente il club rossonero pensava di spendere massimo 7 milioni e lo Young Boys ha alzato il prezzo, forte di altre offerte per il giocatore. Ma il terzino preferiva Milano e alla fine è stato accontentato, anche se finora non è riuscito a dimostrare il suo potenziale. 8 presenze e 1 gol, con un totale di 137 minuti in campo.