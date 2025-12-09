@ML – Infortunio Leao, è arrivato l’esito degli esami: sospiro di sollievo

Sono appena arrivati gli esiti degli esami ai quali si è sottoposto Rafael Leao dopo l’infortunio di ieri a Torino, i dettagli

Il Milan ha temuto il peggio per le condizioni di Rafael Leao alla mezz’ora di Torino-Milan. L’attaccante portoghese, dopo aver provato un tiro in porta dal limite dell’area, si è subito toccato l’inguine. Ha provato a rimanere in campo per qualche minuto ma poi ha chiesto il cambio. Al suo posto è entrato Samuele Ricci, con l’avanzamento di Loftus-Cheek al fianco di Nkunku. Per Leao, come detto, si temeva il lungo stop, e questo rischiava di essere un problema soprattutto in vista della Supercoppa che inizierà il 18 dicembre contro il Napoli. Si è però sottoposto agli esami e Allegri può tirare un sospiro di sollievo.

Infortunio Leao, l’esito degli esami: niente lesione

Come raccolto da MilanLive.it, la risonanza magnetica alla quale Rafael Leao è stato sottoposto oggi ha escluso la presenza di lesioni muscolari. Ha già iniziato le terapie necessarie per risolvere il quadro infiammatorio. A questo punto quindi non è da escludere che il giocatore possa tornare a disposizione di Allegri già per la partita contro il Sassuolo di domenica alle ore 12:30. Tutto dipende dalla gestione che vorrà avere lo staff medico e da come risponderà il muscolo da qui alle prossime ore. Vedremo quale sarà il suo recupero, ma intanto la notizia è che non ci sono lesioni e questo è un bel segnale per il Milan e per Allegri.