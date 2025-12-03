@ML – Infortunio Fofana, problema muscolare: quante partite salta e chi gioca al suo posto

Fofana si è infortunato durante l’allenamento: problema muscolare per lui, ecco quante partite salta. I dettagli

Youssouf Fofana si è infortunato. Il centrocampista francese, infatti, ha accusato un problema muscolare in allenamento. Non sarà in campo per la partita contro la Lazio di domani sera valida per gli ottavi di Coppa Italia, ma è molto probabile che salterà anche quella col in campionato. L’obiettivo dello staff medico rossonero è di averlo a disposizione per la partita di San Siro contro il Sassuolo. Un’altra perdita importante per Allegri che considera l’ex Monaco un giocato chiave per il suo scacchiere tattico. Nonostante le tante critiche dei tifosi per lui, infatti, è sempre in campo, a conferma della grande stima dell’allenatore nei suoi confronti.

Chi gioca al suo posto

Intanto Allegri convocherà per la gara di domani il giovane Sala, che ha appena rinnovato il contratto. In Coppa Italia però potrebbero arrivare i primi minuti di Ardon Jashari dopo l’infortunio. Potrebbe essere lui a sostituire Fofana fin dal primo minuto, ma sarà molto interessante capire con quale funzione perché lui è un giocatore molto diverso dal francese. Riposo anche per Modric, al suo posto Ricci. Dovrebbe esserci ancora Rabiot, che forse potremmo vedere proprio in quelli che sono i compiti di Fofana.