Milan, prestito interrotto e ritorno al Chelsea: contatti con Tare per l’attaccante

I rossoneri potrebbero decidere di prendere un altro attaccante oltre a Fullkrug: nel mirino un vecchio obiettivo, i dettagli

Niclas Fullkrug potrebbe non essere l’unico acquisto in attacco di gennaio. Il Milan, non è un segreto, non è soddisfatto di Christopher Nkunku. E viceversa: non lo è nemmeno il francese, ingabbiato nel sistema di gioco di Allegri e a dei principi che non esaltano giocatori con le sue caratteristiche e qualità (come nel caso di Gimenez). I rossoneri sono aperti ad una cessione e lo valutano 35 milioni, cifra che gli permetterebbe di recuperare l’investimento fatto ad agosto e fare anche una piccola plusvalenza. Non sarà semplice, ma quale interessamento c’è, soprattutto da Turchia e Premier League. Se Nkunku dovesse lasciare il Milan, allora potrebbe liberarsi uno slot per l’acquisto di un altro attaccante. E c’è un’opportunità di mercato molto interessante che arriva ancora una volta da Londra (ma con tappa a Monaco).

Milan, si riapre la pista per l’attaccante

Prima di prendere Nkunku, il Milan e il Chelsea avevano parlato anche di un altro esubero dei Blues: Nicolas Jackson, ex attaccante del Villarreal che non aveva minimamente convinto Maresca e gli inglesi. L’affare però non si è fatto per una questione di costi, visto che le valutazioni economiche erano ancora più alte di quelle poi finalizzate per Nkunku. Alla fine il colombiano è andato al Bayern Monaco in prestito con diritto di riscatto, ma in Bundesliga non sta convincendo, nonostante i 5 gol segnati in 18 presenze (fra tutte le competizioni). A queste condizioni, il riscatto fissato a 65 milioni è quasi impossibile, e non è da escludere che a gennaio possa tornare a Londra. Da qui, scrive Alessandro Jacobone, un ritorno di fiamma.

Il primo contatto tra le parti è del 1° dicembre, giorno in cui mi scrissero per la prima volta di Nikolas #Jackson, dopo un colloquio tra #Tare e il suo agente. Non ho ritenuto di parlarne poiché mi è stata descritta come una semplice chiacchierata, dalle velleità castrate… pic.twitter.com/9JmgXLU7F8 — Alessandro Jacobone – Milanisti NE (@NonEvoluto) December 26, 2025

Secondo il giornalista, ad inizio dicembre c’è stato un contatto fra Tare e l’entourage di Nicolas Jackson, che è stato proposto al direttore sportivo rossonero così come ad altri club (fra cui la Juventus). Una pista fredda che però si può riscaldare nel corso delle prossime settimane soprattutto se dovesse verificarsi il rientro a Londra anticipato del colombiano. Il Chelsea non intende trattenerlo e i buoni rapporti col Milan potrebbero facilitare la trattativa. Chiaramente a cifre molto più basse rispetto a quelle pattuite ad agosto con il Bayern (che ha speso anche 15 milioni per il prestito).