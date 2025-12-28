Sorpresa in tribuna per Milan-Verona: ci sono anche loro due

Entrambi sono stati pizzicati dalle telecamere durante il riscaldamento dei giocatori prima di Milan-Verona

San Siro vive una domenica dal sapore particolare, con il Milan chiamato a una prova di maturità contro il Verona. La sfida di oggi vale punti pesanti e mette alla prova la continuità rossonera contro avversari di fascia medio-bassa. Una vittoria permetterebbe alla squadra di Massimiliano Allegri di salire, almeno per qualche ora, in testa alla classifica, risultato capace di rafforzare convinzioni e ambizioni in vista del nuovo anno.

Il riscaldamento prepartita offre però un’immagine destinata a far parlare e non poco. Le telecamere indugiano sulle tribune e catturano Andrea Agnelli e Gordon Singer, due figure centrali della storia recente di Juventus e Milan. L’ex presidente bianconero osserva la partita da spettatore, presenza inattesa in uno stadio simbolo della rivalità calcistica italiana. Poco distante, Singer, ex proprietario rossonero ai tempi del fondo Elliott, torna a San Siro dopo il passaggio di consegne a RedBird. Un incrocio suggestivo, capace di attirare l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

La partita resta il fulcro della giornata, ma l’immagine dei due dirigenti in tribuna assume un valore simbolico. Da una parte il passato recente della Juventus, dall’altra una fase di transizione fondamentale per il Milan moderno. Allegri guida una squadra costruita per restare in alto, con l’obiettivo di superare definitivamente i limiti mostrati contro avversari chiusi. San Siro risponde presente, spinto dalla possibilità di una vetta solitaria e da segnali extra-campo ricchi di significato.