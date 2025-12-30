Era a San Siro per Milan-Verona: nuovo affare col Club Bruges

Il giocatore ha passato la domenica allo stadio per assistere alla gara di campionato, vinta dai rossoneri per tre a zero

Il 2025 del Milan si è chiuso con un successo importante. Un 3 a 0 contro il Verona, arrivato grazie alla rete di Chris Pulisic e alla doppietta di Christopher Nkunku. I gol dei due calciatori sono arrivati con Fullkrug allo stadio: per il tedesco è stata la prima partita da rossonero.

Ma il centravanti tedesco, arrivato dal West Ham in prestito con diritto di riscatto, non era l’unico attaccante allo stadio ad assistere a Milan-Verona. Come documentato da molti media, a San Siro c’era anche Nicolò Tresoldi.

Milan, l’attaccante a San Siro: la foto fa il giro del mondo

Nicolò Tresoldi, attaccante italo-tedesco del Bruges e della Germania Under 21, si conferma grande tifoso milanista: era a San Siro per Milan-Verona. Foto con Leao obbligatoria. Tresoldi in stagione ha segnato 5 gol in campionato e 2 in Champions, a Monaco e Barcellona.

Nicolò Tresoldi, attaccante italo-tedesco del Bruges e della Germania Under 21, si conferma grande tifoso milanista: era a San Siro per Milan-Verona. Foto con Leao obbligatoria. Tresoldi in stagione ha segnato 5 gol in campionato e 2 in Champions, a Monaco e Barcellona. pic.twitter.com/PedmCrssyH — luca bianchin (@lucabianchin7) December 28, 2025

La foto di Nicolò Tresoldi, insieme a Rafa Leao, pubblicata su X da Luca Bianchin, ha chiaramente fatto il giro del web, scatenando il popolo rossonero.

I tifosi del Milan sarebbero ben felici di accogliere un giovane calciatore italiano, che ha il Milan nel cuore, ma allo stesso c’è chi teme una nuova lunghissima trattativa con il Club Brugge. Il club belga in estate non avrebbe voluto cedere Ardon Jashari ai rossoneri dopo l’affare Charles De Ketelaere: per il 21, nato a Cagliari, la trattativa rischierebbe di essere davvero lunga.

Ad oggi, va detto, che non c’è nulla, ma il nome di Tresoldi appare comunque sul taccuino della dirigenza rossonera. Il classe 2003 ha fin qui giocato trentatré gare, per oltre 1800 minuti, segnando otto gol e realizzando quattro assist. Numeri che hanno attirato le attenzioni di tante squadre. In estate, dunque, il Club Brugge potrebbe incassare una somma, ancora, una volta considerevole. Chissà se il Milan deciderà di farsi sotto, per la felicità di Tresoldi che non vede l’ora di indossare la maglia del Diavolo