Minaccia Premier, il Milan interviene: trattativa per il rinnovo iniziata

Il giocatore del Milan ha attirato l’attenzione degli inglesi e in particolar modo dell’Arsenal, i rossoneri hanno avviato subito i colloqui per il rinnovo

Davide Bartesaghi è passato in pochi mesi da giovane in rampa di lancio a certezza del Milan. La scelta presa in estate da Massimiliano Allegri, deciso a fermare ogni ipotesi di prestito, oggi trova riscontro sul campo. Il terzino cresciuto a Milanello ha risposto con personalità, continuità e una maturità rara per età e percorso.

Dopo una prima fase da alternativa a Pervis Estupiñán, Bartesaghi ha conquistato spazio partita dopo partita fino a diventare il nuovo titolare della fascia sinistra. Spinta costante e attenzione difensiva, da esterno ma, come abbiamo visto, anche da difensore centrale. Le prestazioni non sono passate inosservate nemmeno in azzurro. Venerdì sera, all’Unipol Domus, uno scout della Nazionale di Rino Gattuso ha seguito dal vivo la sua prova contro il Cagliari. Un segnale chiaro, in vista degli spareggi Mondiali.

Il rendimento ha acceso interesse anche oltre i confini italiani. Dalla Premier League arrivano segnali forti, con l’Arsenal tra i club più attenti. A via Aldo Rossi la linea è già tracciata: blindare Bartesaghi. Sono partiti i primi dialoghi per il rinnovo, con il Milan pronto a triplicare l’ingaggio fino a 1,5 milioni a stagione. Sul tavolo anche una possibile revisione della scadenza, oggi fissata al 30 giugno 2030. Il Milan guarda avanti, puntando forte su uno dei suoi talenti più luminosi.