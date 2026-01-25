Chukwueze segna ancora e i suoi numeri sono incredibili: il Milan fra riscatto e rimpianto

Chukwueze continua a sbalordire tutti in Premier League: il riscatto si avvicina, ecco le cifre

Samuel Chukwueze sempre più al top in Premier League. In un campionato più difficile e a livelli ben più alti di quelli della Serie A, il nigeriano si sta mettendo in luce, dimostrando che in rossonero non ha mai trovato le condizioni giuste per potersi mettere in mostra. Nelle ultime sei partite, l’ex Villarreal ha segnato tre gol e ha fatto tre assist. L’ultima rete l’ha segnata ieri in Fulham-Brighton ed è stata quella del momentaneo 1-0 (la gara è poi finita 2-1 per i londinesi grazie ad un gol di Wilson nei minuti di recupero).

Samuel Chukwueze over his last six Premier League appearances: ⚽️ Three goals

🅰️ Three assists He gets the equaliser for @FulhamFC against Brighton 🌟 pic.twitter.com/AhddJLNP61 — Premier League (@premierleague) January 24, 2026

La cifra del riscatto di Chukwueze

La stagione di Chukwueze è stata finora mozzafiato, ed è quindi molto probabile che, alla fine, il riscatto da parte del Fulham arriverà. La cifra fissata in estate – l’operazione si è concretizzata negli ultimissimi giorni di agosto – è di 28 milioni. Il Milan da un lato esulta, perché si ritroverà con un buon gruzzoletto da reinvestire, dall’altra però deve farsi qualche domanda. Perché in rossonero giocatori con queste qualità non rendono? Un problema da risolvere e che aumentare i rimpianti.