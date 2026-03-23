Infortunio Leao, Milan-Portogallo: decisione ufficiale

Le ultimissime notizie relative al numero dieci, costretto a saltare la gara contro il Torino per dei problemi fisici

Rafa Leao continua ad essere al centro dell’attenzione. Dopo il mancato abbraccio a Massimiliano Allegri, che ha alzato un polverone inutile, l’attaccante ha dovuto dare forfait per la gara contro il Torino. Un forfait che ha portato qualcuno a sospettare delle condizioni fisiche del giocatore.

Gli esami strumentali, a cui si è sottoposto il numero dieci nella mattinata di sabato, hanno fortunatamente escluso infortuni seri, ma il calciatore rossonero è da mesi che convive con una fastidiosa pubalgia che lo sta limitando terribilmente. Non scatta e dribbla più come una volta: è evidente che non stia bene, ma Rafa Leao, per amor del Milan, ha deciso di stringere i denti, dando un contributo non indifferente alla squadra.

Il numero dieci è così il giocatore che più ha segnato in Serie A, ma la narrazione attorno al portoghese è sempre esagerata e pericolosa. Leao ha problemi fisici importanti e se non fosse davvero così, sarebbe già in Portogallo per mettersi a disposizione della sua Nazionale.

Milan, buone notizie dal Portogallo: il punto della situazione

Così, però, non sarà. Leao è stato dispensato dalla Nazionale e non dovrà neppure presentarsi in ritiro per essere visitato dallo staff medico del Portogallo: a scrivere è ABola, uno dei giornali più autorevoli del Portogallo.

La Gazzetta dello Sport aggiunge inoltre che il dieci rossonero ha parlato con il Ct e il medico del Portogallo, quest’ultimo è stato in contatto anche con il medico del Diavolo: si sarebbe così trovata un’intesa per evitare al giocatore una trasferta a Lisbona.

Leao, come ha dimostrato in stagione, lavorerà duro a Milanello, anche nei giorni di libertà, per avere una forma fisica accettabile in vista del big match contro il Napoli in programma il lunedì di Pasquetta.

Aggiornamento ore 9.38- E’ la stessa federazione portoghese, attraverso il proprio sito ufficiale, a comunicare che Leao è stato dispensato dalla convocazione. Il portoghese resterà a Milanello.