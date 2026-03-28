Milan, Bernardo Silva ha scelto: l’annuncio ufficiale

Arrivano le dichiarazioni ufficiali del giocatore seguito dal Diavolo: parole importanti, che non lasciano dubbi

Nelle scorse ore il nome di Bernardo Silva è stato accostato al Milan con molta insistenza. La possibilità di vedere giocare il fantasista portoghese in rossonero è concreta: la dirigenza del Diavolo ne ha infatti parlato con il suo entourage.

Giorgio Furlani ha sondato il terreno per capire la fattibilità dell’operazione. Un’operazione a costo zero, almeno per il cartellino, che alzerebbe non poco il livello della squadra. Ad oggi non ci sono molte certezze, ma quanto annunciato traccia un po’ la strada del futuro di Bernardo Silva.

“Io ho due lati nella mia vita: c’è quello legato al calcio, la mia vita professionale, e poi la mia vita privata, dove mia moglie e mia figlia in questo momento sono davvero, davvero importanti per me. Scherzo sempre dicendo che se il Manchester City fosse un po’ più a sud in Europa, resterei qui a vita, perché amo davvero questa squadra”. Ha affermato il giocatore al podcast ufficiale del club.

Parole chiare che fanno capire come l’addio al Manchester City non abbia nulla a vedere con il calcio. La vita priva, soprattutto quando si superano i 30 anni, ha un peso specifico importante ed è evidente che sarà decisiva nella decisione di Bernardo Silva: “Culturalmente Manchester non è ciò che idealmente desidero nella mia vita – afferma il portoghese senza giri di parole -. Se il Manchester City fosse a Lisbona, ci resterei fino a 40 anni”.

Bernardo Silva, dunque, farà ritorno al Benfica, dove è cresciuto calcisticamente? E’ certamente un’ipotesi, ma l’Italia non può essere scartata. Così i tifosi del Napoli sognano il suo sbarco in città: d’altronde gli azzurri potrebbero offrirgli ciò che lui vuole. E il Milan e la Juve? Se il mare fosse una componente così importante ci sarebbero pochi dubbi…