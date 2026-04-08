Rivoluzione in attacco, il Milan cambia subito: il colpo è sensazionale

Le ultime notizie relative al mercato rossonero: Massimiliano Allegri è pronto ad un nuovo Diavolo. Il punto della situazione

Il Milan è chiamato a ripartire dopo la sconfitta contro il Napoli. Il sogno Scudetto è stato mandato definitivamente in soffitta, ma bisogna mantenere la concentrazione per blindare la qualificazione in Champions League. Serve ancora qualche punto per avere la matematica certezza.

Ecco perché Massimiliano Allegri ha invitato la squadra a voltare pagina. Il tecnico livornese è pronto anche a cambiare un po’ il suo Milan. Dietro, il recupero di Matteo Gabbia può portare a nuove soluzioni. Anche a centrocampo c’è la possibilità di rivedere Ruben Loftus-Cheek al posto di Youssouf Fofana, insieme a Luka Modric e Adrien Rabiot.

Milan, tra presente e futuro: Allegri disegna il nuovo attacco

I cambi, ovviamente, ci saranno soprattutto in attacco: Christopher Nkunku e Fullkrug hanno avuto la loro occasione, che non è stata sfruttata in pieno. Così si pensa di rilanciare Santiago Gimenez già contro l’Udinese, ma l’idea di Allegri è di schierare un attacco a tre per ritrovare, finalmente la via della rete. In questa maniera Rafa Leao avrebbe modo di agire sulla fascia sinistra e di dare il meglio di se.

Sulla destra, ovviamente, potrebbe giocare Christian Pulisic, ma non è da escludere l’utilizzo di Alexis Saelemaekers che permetterebbe ad Allegri di cambiare modulo a partita in corso, a seconda delle necessità. Si è dunque intenzionati ad intervenire sul problema attacco immediatamente, ma sarà in estate che si cambierà davvero.

Arriverà il bomber (finalmente): il colpo sarà a zero, con Lewandowski tornato in cima alla lista dei desideri, ma non va ancora scartato Dusan Vlahovic. Sullo sfondo, infine, resta il nome di Moise Kean, che costa sui 40 milioni di euro. Il centravanti arriverà certamente, poi, dipenderà tutto dalle uscite.

Fullkrug dirà addio, ma rischiano di fare le valigie anche Christopher Nkunku e Christian Pulisic. Leao? Nonostante le tante voci, è colui che ha più probabilità di rimanere. Gimenez vuole restare ed è probabile che lo faccia come riserva del nuovo centravanti