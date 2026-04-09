Milan, rientra e subito in campo: titolare contro l’Udinese

Allegri ritrova finalmente uno dei giocatori più importanti della rosa: potrebbe giocare subito contro l’Udinese

La brutta serata di Napoli ha alimentato un po’ di malumori intorno al Milan. I tifosi hanno sottolineato gli errori di Massimiliano Allegri, accusato di aver approcciato alla gara con l’obiettivo di non perdere piuttosto che di vincere. Un atteggiamento che in realtà la squadra ha avuto per tutta la stagione. Ora i rossoneri sono al secondo posto e il discorso Scudetto è ormai chiuso: l’obiettivo adesso è blindare il prima possibile la qualificazione in Champions. Per farlo, è necessario ripartire subito col piede giusto contro l’Udinese.

Allegri valuta cambiamenti dal punto di vista tattico con tre attaccanti fin dall’inizio, ma intanto ritrova un giocatore molto importante. Matteo Gabbia è infatti recuperato e, stando alle indiscrezioni che arrivano da Milanello, potrebbe scendere in campo dal primo minuto contro l’Udinese. Nel caso, chi gli farà posto? De Winter è stato il suo sostituto, e lo ha fatto davvero molto bene. In calo è invece il rendimento di Tomori, che però è l’unico per caratteristiche per fare il terzino destro bloccato. Attenzione anche alla sorpresa: out sia Tomori che De Winter, dentro Gabbia e Pavlovic per una difesa a quattro con Athekame dal primo minuto a destra.