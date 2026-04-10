I rossoneri fanno sul serio per il mattatore dell’Italia: pronta l’offerta per l’esterno di proprietà del Bayer Leverkusen

Un altro talento balcanico finisce sotto la lente del Milan. Kerim Alajbegovic, classe 2007, ha acceso i riflettori con prestazioni decisive e ora è tra i profili più seguiti in vista del mercato estivo. L’esterno offensivo bosniaco ha lasciato il segno nei playoff Mondiali: rigore decisivo contro il Galles e una prova brillante contro l’Italia. Numeri e giocate che hanno convinto diversi club a muoversi. In Serie A, Milan e Roma hanno già avviato i primi contatti con l’entourage, studiando una possibile operazione.

La situazione resta aperta, anche perché il prossimo Mondiale può aumentare ulteriormente valore e concorrenza. Il nodo principale riguarda il futuro immediato del giocatore. Alajbegovic è oggi al Salisburgo, ma il Bayer Leverkusen eserciterà la recompra a 8 milioni, riportandolo in Germania. Una posizione di forza per il club tedesco, che può decidere se trattenerlo o monetizzare. La valutazione è già salita a circa 15 milioni, destinata a crescere ancora. Il Milan osserva e pianifica: un investimento su un talento puro, con margini enormi di crescita. Igli Tare è pronto a fare un’offerta per convincere i tedeschi a cederlo: 20 milioni potrebbero bastare.