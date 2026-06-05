Leao contro Allegri: “Ho giocato in una posizione non mia”

Svelata un’altra parte dell’intervista rilasciata da Rafael Leao a Sport in Portogallo con l’attaccante del Milan che ha lanciato una frecciata a Massimiliano Allegri.

“Non penso di essere stato messo nelle condizioni di giocare nella posizione più adatta per poter fare la differenza. Ho giocato 4, 5 mesi infortunato, con questa sorte di tendinite, poi aggiungici una posizione che non è la mia e sono arrivato stanchissimo a fine stagione”.

Parole che sanno di frecciata nei confronti di Massimiliano Allegri con il portoghese pronto a dire addio alla formazione rossonera in vista dell’estate.