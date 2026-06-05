World Cup 2026: i favoriti secondo i tifosi italiani? Le preferenze secondo i dati SNAI

Con l’assenza dell’Italia alla World Cup 2026, l’interesse del pubblico italiano si è inevitabilmente riversato su altre Nazionali protagoniste della competizione. Anche se il tifo resta una dimensione fortemente emotiva e poco prevedibile, i dati antepost raccolti da SNAI permettono di individuare alcune tendenze interessanti su quali squadre stiano attirando maggiormente l’attenzione dei tifosi italiani. Le giocate antepost registrate dagli utenti delineano la seguente classifica delle undici Nazionali più scelte:

Francia – 21,59%

Brasile – 20,77%

Portogallo – 16,51%

Spagna – 14,70%

Argentina – 5,88%

Inghilterra – 5,00%

Germania – 2,84%

Norvegia – 2,80%

Messico – 2,38%

Olanda – 2,08%

Marocco – 1,41%

Si tratta di un insieme piuttosto eterogeneo che comprende colossi storici del calcio mondiale, Nazionali in crescita e selezioni valorizzate dalla presenza di singoli giocatori di grande impatto mediatico. Più che una semplice classifica numerica, questo elenco può essere letto come una rappresentazione del gradimento e dell’interesse che le varie squadre riescono a generare nel pubblico italiano.

Sentiment della tifoseria italiana: un contesto in divenire

Il quadro delle preferenze dei tifosi italiani non è statico e potrebbe cambiare ulteriormente con l’evoluzione delle modalità di gioco offerte da SNAI. Ad esempio, l’introduzione della modalità MyCombo, che consente di combinare più esiti all’interno della stessa giocata, rende l’esperienza degli utenti più articolata e fornirà dei dati ulteriori sulla direzione che sta prendendo l’attenzione del pubblico italiano per la World Cup 2026.

Questo aggiornamento tecnologico, inserito nel più ampio rinnovamento della piattaforma SNAI avvenuto nel 2026, offrirà nei prossimi mesi una lettura ancora più dettagliata sulle preferenze dei tifosi. Sarà quindi possibile capire se i dati attuali forniti dai quotisti resteranno stabili nel tempo o se emergeranno nuove preferenze con l’avanzare della competizione.

Un altro elemento che influirà sul seguito italiano sarà l’evoluzione del torneo stesso: con il passare delle fasi della competizione e quindi della progressiva riduzione delle squadre in gara, anche il sostegno del pubblico italiano potrebbe concentrarsi su Nazionali al momento non presenti nella classifica indicata.

Europa protagonista: le squadre UEFA dominano le scelte dei tifosi italiani

Osservando la classifica nel suo insieme, appare evidente la forte presenza delle Nazionali europee. Francia, Portogallo, Spagna, Inghilterra, Germania, Norvegia e Olanda costituiscono infatti il nucleo più consistente tra le squadre più giocate dagli italiani.

In cima alla graduatoria troviamo la Francia, che raccoglie il 21,59% delle preferenze. Il successo dei Bleus tra i tifosi italiani può essere spiegato dalla qualità complessiva della rosa, dalla continuità nelle grandi competizioni e dalla presenza di giocatori di altissimo livello. Tra questi spicca Kylian Mbappé, figura centrale del calcio internazionale e uno dei principali motivi di interesse verso la Nazionale francese. L’immagine percepita è quella di una squadra completa, pensata per arrivare fino alle fasi decisive della competizione.

Il Portogallo si posiziona al terzo posto, sostenuto anche dalla popolarità di Cristiano Ronaldo, la cui carriera ha avuto un impatto significativo sul calcio italiano. Accanto a lui, una generazione sempre più competitiva ha trasformato la Nazionale portoghese in una squadra equilibrata, capace di unire esperienza e qualità offensiva.

La Spagna, quarta nella classifica estrapolata da SNAI, mantiene una forte identità di gioco basata sul possesso palla e sul controllo del ritmo. La familiarità del pubblico italiano con il calcio spagnolo, alimentata dalle competizioni europee, ne ha sicuramente consolidato la popolarità.

Inghilterra e Germania restano presenti ma con percentuali inferiori rispetto alle principali favorite. L’Inghilterra, in particolare, beneficia della visibilità della Premier League, seguita con grande interesse in Italia, ma questo non si traduce in un peso altrettanto elevato nelle preferenze antepost (5,00%).

Tra le Nazionali meno prevedibili presenti nel ranking emerge la Norvegia, la cui posizione è legata soprattutto alla figura di Erling Haaland. La notorietà internazionale del giocatore ha contribuito a rendere la selezione scandinava una possibile outsider seguita con curiosità.

L’Olanda, invece, continua a mantenere un seguito costante. Pur con una quota relativamente ridotta, gli Oranje conservano una reputazione legata a un calcio tecnico, offensivo e storicamente spettacolare. Questa identità, rafforzata nel tempo, continua a garantirle un certo livello di attenzione da parte del pubblico italiano.

Confederazione sudamericana: il richiamo costante delle squadre del CONMEBOL sui tifosi italiani

Oltre alle Nazionali europee, la classifica SNAI evidenzia la presenza di due grandi squadre sudamericane: Brasile e Argentina.

L’Argentina, con il 5,88% delle preferenze, continua a essere molto seguita anche dopo la vittoria del 2022. Un ruolo importante è giocato da Lionel Messi, ancora oggi figura centrale nell’immaginario calcistico globale. La selezione albiceleste viene percepita come una squadra esperta, abituata ai grandi appuntamenti e capace di gestire la pressione delle competizioni internazionali.

Anche il Brasile continua a esercitare un fascino particolare sul pubblico italiano. La Seleção è da sempre associata a un’idea di calcio creativo, ricco di talento in cui la spettacolarità è centrale. Il legame con l’Italia è inoltre rafforzato da una lunga tradizione di giocatori brasiliani protagonisti in Serie A, elemento che contribuisce a mantenere alto l’interesse. Nomi come Ronaldo, Kakà, Cafu e Ronaldinho sono indelebili nella mente della tifoseria italiana.

Messico e Marocco: due realtà in crescita nel panorama mondiale

Tra le altre Nazionali presenti nella classifica dei quotisti SNAI compare anche il Messico, unico rappresentante della CONCACAF nella top 11. La squadra messicana è apprezzata per il suo stile dinamico e per la forte identità che la contraddistingue nelle competizioni internazionali. Inoltre, la World Cup 2026 organizzata anche sul suolo messicano contribuisce ad accrescere l’interesse della tifoseria italiana nei suoi confronti.

Per quanto riguarda invece il continente africano, il Marocco si conferma una delle realtà più in crescita. Dopo le ottime prestazioni alla World Cup 2022 e il successo in Coppa d’Africa nel 2025, la selezione nordafricana ha affermato la propria reputazione internazionale. Oggi viene considerata una squadra organizzata, solida e potenzialmente capace di sorprendere anche nei grandi tornei.

Cosa raccontano davvero i dati SNAI

Le informazioni sulle giocate antepost non rappresentano una misura assoluta del sentiment del tifo italiano, ma offrono comunque una lettura interessante sulle preferenze e le inclinazioni del pubblico in vista della World Cup 2026. Il quadro che emerge mostra una netta predominanza delle grandi potenze europee e sudamericane, affiancate da alcune Nazionali emergenti o trainate da singoli giocatori di grande impatto.

In questo intreccio tra risultati sportivi, immaginario collettivo e popolarità dei campioni si riflette la natura stessa del tifo: un equilibrio costante tra razionalità e passione.

Con l’arrivo di nuovi dati sulle preferenze in fatto di calcio legati alla funzionalità MyCombo, l’analisi potrà diventare ancora più approfondita, permettendo di comprendere non solo quali squadre vengono seguite di più, ma anche quali dinamiche individuali e tattiche influenzano le scelte dei tifosi italiani. La World Cup 2026 si conferma così non solo un evento sportivo globale, ma anche un osservatorio privilegiato sulle preferenze calcistiche internazionali del pubblico italiano.