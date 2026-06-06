Icardi-Milan, le ultime sul possibile colpo di mercato

Il nome di Mauro Icardi continua a circolare attorno al Milan in vista della prossima stagione. L’attaccante argentino, protagonista negli ultimi anni lontano dall’Italia, resta infatti uno dei profili monitorati dal club rossonero in un mercato che potrebbe portare a diversi cambiamenti nel reparto offensivo.

A fare il punto sulla situazione è stato Fabrizio Romano, che ha spiegato come il futuro di Icardi sia ancora tutto da definire. Molto dipenderà dalle scelte che il Milan prenderà nelle prossime settimane, soprattutto per quanto riguarda l’assetto tecnico e dirigenziale della società.

Prima di affondare il colpo su eventuali obiettivi di mercato, infatti, il club vuole chiarire definitivamente la questione legata alla nuova organizzazione sportiva e al prossimo allenatore. Solo successivamente verranno prese decisioni sui profili da inserire in rosa.

Icardi rappresenta un’opzione che continua a essere valutata per esperienza, senso del gol e conoscenza della Serie A. Tuttavia, al momento non risultano trattative concrete né contatti avanzati tra le parti.

La sensazione è che il suo nome possa tornare d’attualità nelle prossime settimane, soprattutto se il Milan dovesse decidere di intervenire in maniera importante nel reparto offensivo. Prima, però, serviranno le decisioni sul nuovo progetto tecnico che dovrà guidare la rinascita rossonera.