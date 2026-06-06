Maignan alla Juventus, i bianconeri ci provano davvero

Il futuro di Mike Maignan continua a essere uno dei temi più caldi del mercato rossonero. Dopo settimane di indiscrezioni sul possibile addio del portiere francese, nelle ultime ore sarebbe tornata a muoversi anche la Juventus, interessata a capire i margini di una possibile operazione.

Secondo le indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, il club bianconero avrebbe effettuato un nuovo sondaggio per raccogliere informazioni sulla situazione dell’estremo difensore del Milan. Non si parla ancora di una trattativa vera e propria, ma di contatti esplorativi utili a valutare costi e fattibilità dell’eventuale affare.

La posizione di Maignan è diventata meno solida rispetto al passato. La mancata qualificazione del Milan alla Champions League, unita ai profondi cambiamenti societari e tecnici delle ultime settimane, ha inevitabilmente aperto interrogativi sul futuro di alcuni big della rosa.

La Juventus osserva con attenzione. I bianconeri potrebbero infatti valutare un investimento importante tra i pali qualora si presentassero le condizioni giuste sul mercato. In questo contesto, il profilo del portiere francese rappresenta una garanzia sotto il profilo tecnico e internazionale.

Dal canto suo, il Milan continua a considerare Maignan un giocatore di primo livello, ma davanti a una proposta economicamente rilevante potrebbe essere costretto a fare delle riflessioni.

Per il momento non esistono negoziati avanzati, ma i contatti tra le parti confermano che la situazione merita attenzione. E quella che oggi appare soltanto una suggestione potrebbe trasformarsi in una delle storie di mercato più interessanti dell’estate.