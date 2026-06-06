Nesta all’Avellino: chiesto Comotto al Milan

Christian Comotto potrebbe essere uno dei protagonisti del mercato in uscita del Milan. Il giovane centrocampista rossonero, rientrato dopo l’esperienza in prestito allo Spezia, è infatti finito nel mirino dell’Avellino, che avrebbe individuato in lui uno dei rinforzi ideali per la prossima stagione.
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Alessandro Nesta, sempre più vicino alla panchina del club campano, avrebbe chiesto informazioni proprio sul talento classe 2008 cresciuto nel settore giovanile del Milan. L’ex difensore rossonero apprezza le qualità di Comotto e lo ritiene un profilo adatto per affrontare il campionato di Serie B.
Il Milan sta valutando con attenzione il futuro del centrocampista. Dopo una stagione importante allo Spezia, l’idea di un nuovo prestito resta una delle opzioni più concrete per consentirgli di accumulare ulteriore esperienza tra i professionisti.
L’Avellino rappresenterebbe una destinazione gradita anche per la presenza di Nesta, tecnico che punta molto sulla valorizzazione dei giovani. Nelle prossime settimane potrebbero arrivare sviluppi più concreti, ma il nome di Comotto è già finito in cima alla lista dei desideri del club irpino.