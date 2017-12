MILAN NEWS – In assenza di Ignazio Abate, infortunato, il Milan si affida alle qualità di Davide Calabria. Che proprio pochi giorni fa ha prolungato il suo contratto con la squadra che lo ha cresciuto.

Entrato molto bene mercoledì nel derby, il giovane terzino oggi dovrà ripetere la buona prestazione. Non sarà facile, per lui come per tutta la squadra, dopo le fatiche di Coppa: “Sicuramente è un fattore che può incidere – ha detto a Premium Sport – Ma non vogliamo avere alibi: siamo qui per fare una gran partita e vincere“.

Spesso la fatica si può vincere con la grinta. E’ quello che spera di fare Gennaro Gattuso e il suo Milan. Soprattutto dopo una vittoria come quella di mercoledì: “Vincere un derby ti dà una carica in più rispetto ad altre partite. Venivamo da una partita non bella e il derby è stato bellissimo, ci può dare la carica e l’energia giusta“.

Redazione MilanLive.it