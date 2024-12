Accordo raggiunto, i tifosi del Milan ora tremano

I tifosi del Milan ora tremano, Il giocatore ha raggiunto un accordo e gli intrecci di mercato potrebbero portarlo via dal club rossonero, ecco perché

Zlatan Ibrahimovic e la dirigenza del Milan devono risolvere tanti problemi derivanti da alcuni giocatori della rosa rossonera. Soprattutto chi non riesce a trovare spazio ed è finito ai margini della squadra. Non solo, dunque, mercato in entrata ma ci sarà da valutare attentamente anche quello in uscita nei prossimi mesi. A partire da alcuni profili che possono cambiare aria a gennaio come ad esempio Jovic o qualche giovane meritevole di andare a trovare spazio altrove.

Un altro nome da tenere in forte considerazione è Davide Calabria. Il terzino, autentica bandiera del Milan (fin qui non ha mai indossato nessuna altra maglia in carriera, nemmeno in prestito) e cresciuto nel settore giovanile rossonero, potrebbe andar via al termine della stagione. Il terzino non rientra più nei piani del club che già da quest’anno gli sta preferendo con costanza Emerson Royal e inoltre non gli è stato proposto il rinnovo di contratto. Con tanta amarezza dirà addio a giugno.

Raggiunto un accordo, per il Milan sono guai: la situazione

I primi presagi si erano avuti nella scorsa stagione quando, un titolarissimo come lui, era stato messo in discussione sia dalla società sia dalla critica. Il classe ’96 è già alla ricerca di un nuovo club insieme ai suoi agenti Miguel Alfaro e Alessandro Favaro che sono al lavoro per consentirgli di proseguire nel miglior modo possibile la carriera, anche se purtroppo per la prima volta sarà lontano dalla sua Milano.

Gli stessi agenti che in questi giorni hanno accolto nella loro scuderia una nuova stella nascente nel calcio italiano. Si tratta di Alex Jimenez, difensore classe 2005, molto talentuoso e che fin qui è stato impiegato per lo più con il Milan Futuro, la squadra Under 23 che milita nel campionato di serie C. Lo spagnolo, infatti, si è affidato al duo che assiste anche Calabria e l’ha reso ufficiale con un post sui social.

Il fatto che siano gli stessi agenti di Calabria sta recando molta ansia nei tifosi rossoneri, dopo l’accordo raggiunto. Temono, infatti, che i due procuratori, indispettiti dal trattamento del terzino, possano decidere di portare via da Milanello anche il giovane promettente. Se il Milan ci punta dovrà essere bravo a non lasciarsi sfuggire un giocatore che nel giro di qualche mese potrebbe tornare utile anche alla prima squadra.