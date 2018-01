MILAN NEWS – La sfida di domani contro la Lazio dirà tante cose sui progressi del Milan. I rossoneri sono reduci da due vittorie convincenti contro Crotone e Cagliari. Ora l’esame di maturità.

L’andata segnò l’inizio della lunga crisi del Diavolo. Un 4-1 senza diritto di replica quello della squadra di Simone Inzaghi, uno degli allenatori più interessanti degli ultimi due anni. In quella partita la difesa del Milan (Leonardo Bonucci compreso) non riuscì a contenere la furia di Ciro Immobile, autore di una bellissima tripletta. L’attaccante campano, capocannoniere della Serie A con venti reti, non dovrebbe essere però domani a San Siro.

L’ex Juventus si è infortunato la scorsa settimana in Lazio-Chievo. Ha saltato il recupero contro l’Udinese di mercoledì ed è tornato ad allenarsi con il gruppo soltanto giovedì. Con i compagni ha svolto anche la seduta di venerdì. Oggi, invece, come riporta Sky Sport, non si allena per la rifinitura.

Un segnale importante e poco confortante per Inzaghi. Che molto probabilmente dovrà fare a meno del suo miglior calciatore, almeno per la formazione titolare. Secondo l’emittente satellitare, infatti, non è da escludere comunque la convocazione di Immobile.

Redazione MilanLive.it