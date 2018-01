Gennaro Gattuso dopo Milan-Lazio 2-1 ha parlato anche al canale tematico rossonero. Il mister è contento della vittoria, però non vuole abbassare la guardia.

A Milan TV il tecnico calabrese ha esordito così: “Inizio con un appello: venite tutti allo stadio mercoledì per la TIM Cup. Abbiamo bisogno di tutti i nostri tifosi. Oggi San Siro ci hanno spinto quando serviva”.

: “Una grandissima prova contro una corazzata. Nel secondo tempo ci hanno schiacciato, sono forti in tutto, però abbiamo vinto ed è merito dei ragazzi. Al 93′ tutti erano lì a dare tutto in campo. Il mio rammarico più grande è esserci abbassati troppo dopo il gol di Cutrone. Ora giochiamo ogni 3 giorni e non possiamo fermarci a pensare, bisogna continuare così”.

Gattuso elogia la sua squadra, che lavora seguendolo con impegno e migliorando costantemente: “Questo gruppo mi piace, mi piace in tutto: per come lavora, gioca e si allena. Ci sarà bisogno di tutti, a maggior ragione in questo periodo con tante partite ravvicinate. A livello mentale siamo migliorati, ma dobbiamo continuare. Abbiamo l’obbligo di stare sempre sul pezzo, sono fiducioso”.

L’allenatore del Milan ha parlato anche della sua filosofia di gioco: “Mi piace giocare con un obiettivo, ma sempre verticalizzando: così è arrivato il gol di Jack, riempiendo con 4 -5 uomini l’area. Questo ci piace, giocare con una logica. La percentuale mia è piccola, i meriti vanno alla squadra e ai ragazzi. Se giochiamo di reparto e ragioniamo di squadra, si può fare sempre di più”.

Non è mancata una presa di posizione difensiva nei confronti di André Silva, oggi entrato a partita in corso e non particolarmente convincente: “In quel momento poteva entrare anche Van Basten e non sarebbe cambiato nulla, avrebbe fatto fatica con noi chiusi nella nostra metà campo. Comunque ho visto che rincorreva gli avversari, ci ha messo voglia e passione. Lasciatelo stare, sono molto contento di lui. E’ un ragazzo giovane, ha grandissime qualità e sono convinto le tirerà fuori”.

Redazione MilanLive.it