MILAN NEWS – Mancano ancora esattamente 18 giorni alla sera del derby di ritorno di Serie A tra Milan e Inter, ma in città già si parla moltissimo di questo intrigante scontro diretto.

I rossoneri prima di sfidare i rivali nerazzurri dovranno affrontare diversi impegni significativi: il Ludogorets in Europa League, la Sampdoria e la Roma in campionato e la Lazio nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Insomma c’è un mondo intero che separa il Milan prima del derby, eppure già arrivano notizie importanti dal punto di vista delle formazioni.

Ieri infatti l’Inter ha confermato l’elongazione all’adduttore della coscia sinistra per Joao Miranda, difensore titolare brasiliano che era da poco rientrato da un altro stop muscolare. L’esperto stopper interista potrebbe star fermo quasi una ventina di giorni per recuperare, dunque rischia seriamente di saltare il derby con il Milan del 4 marzo prossimo. Un problema grave per Luciano Spalletti, che farà di tutto per recuperare Miranda, il quale in coppia con Skriniar ha disputato un girone d’andata altamente positivo. L’alternativa sarebbe il neo acquisto Lisandro Lopez, stopper argentino arrivato in prestito dal Benfica qualche settimana fa.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it