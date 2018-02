Dalle ore 19 alla ‘Ludogorets Arena’ di Razgrad va in scena Ludogorets-Milan, match valido per l’andata dei Sedicesimi di Finale di Europa League 2017/2018.

La squadra di Dimitar Dimitrov è prima nel campionato bulgaro, fermo dall’11 dicembre e che riprenderà il 17 febbraio. Nella fase a gironi è arrivata seconda nel Gruppo C dietro al Braga, ma davanti a Istanbul Basaksehir e Hoffenheim. I rossoneri di Gennaro Gattuso hanno superato il Girone D da primi classificati, battendo AEK Atene, Rijeka e Austria Vienna. Sono favoriti, ma la trasferta in Bulgaria può nasconde insidie.

Di seguito la diretta live di Ludogorets-Milan con la cronaca scritta della gara di Europa League!

Europa League, Ludogorets-Milan: cronaca live primo tempo

1′- Iniziata la sfida a Razgrad!

3′ – Kessié ci prova col destro dalla distanza, palla rasoterra che termina fuori alla destra di Renan.

4′ – Ammonito Abate per fallo netto su Vura, che stava per entrare in area.

5′ – Lukoki cerca di beffare Donnarumma con una punizione da posizione molto decentrata, palla fuori.

8′ – Il Ludogorets pressa molto e davanti con i veloci Lukoki e Vura crea problemi.

11′ – Bravissimo Donnarumma ad anticipare Swierczok dopo il colpo di testa in area di Marcelinho.

16′ – Murata la conclusione di Kessié, poi Abate al volo manda altissimo.

20′ – Palla gol per Cutrone, il cui tiro in area in diagonale viene deviato. Grande azione del Milan orchestrata da Suso.

22′ – Contropiede bulgaro che termina con una conclusione fuori misura.

25′ – Sbaglia Biglia, ripartenza bulgara ma l’assist finale di Marcelinho per Lukoki è sbagliato.

31′ – Cross di Sasha dalla sinistra, sbaglia l’uscita Donnarumma e Swierczok non ne approfitta di testa.

35′- Cutrone in area sbaglia l’ultimo passaggio, poteva essere un’occasione interessante.

36′ – Il Milan sta tornando in pressione. Presso l’area bulgara tentativi di assist prima di Suso e poi di Kessié.

38′ – Ammonito Lukoki per fallo di mano.

39′ – Punizione di Suso da posizione decentrata, cerca l’incrocio e la palla va alta non di molto.

42′ – Bonaventura ci prova col sinistro in diagonale in area, palla alta non di tanto.

45′ – GOL MILAN! Cutrone di testa, su assist di Calhanoglu, non sbaglia!

45′ – PRIMO TEMPO FINITO! LUDOGORETS-MILAN 0-1, ALLO SCADERE CI PENSA CUTRONE!

Europa League, Ludogorets-Milan: cronaca live secondo tempo

46′ – Inizia la ripresa in Bulgaria! Nella squadra bulgara è entrato Wanderson, fuori Swierczok.

50′ – Tentativo di Calhanoglu col destro, para facilmente Renan.

51′ – Gran palla di Wanderson per l’inserimento in area di Marcelinho, che con la punta non dà abbastanza forza e dunque Donnarumma para facile.

55′ – Destro super di Dyakov, battuto Donnarumma ma Milan salvato dalla traversa!

59′ – Entra Rodriguez per Abate.

62′ – RIGORE PER IL MILAN! Cutrone messo giù da Moti.

63′ – GOL MILAN! Rodriguez dal dischetto non sbaglia!

65′ – Entra André Silva per Cutrone.

72′ – Donnarumma in uscita bassa evita una situazione pericolosa in area.

75′ – Entra Borini per Calhanoglu.

78′ – Dentro Campanharo per Marcelinho.

81′ – Entra Kovacev per Lukoki.

90′ – Tre minuti di recupero.

92′ – GOL MILAN! Borini di destro in area non sbaglia su cross di Kessié!

93′ – FINITA! Ludogorets-Milan 0-3! Qualificazione ipotecata per la squadra di Gattuso.

Matteo Bellan