Allo stadio Olimpico si gioca Roma-Milan, partita valida per la 26^ giornata del campionato Serie A 2017/2018. All’andata a San Siro vinsero i giallorossi per 2-0.

La squadra di Eusebio Di Francesco spera di replicare il successo ottenuto al Giuseppe Meazza. E’ reduce da tre vittorie di fila ed è quinta in classifica, però ha perso l’ultimo match di Champions contro lo Shakhtar. I rossoneri di Gennaro Gattuso vengono dal successo in Europa League col Ludogorets e in generale da undici risultati utili di fila. Nell’ultimo turno sconfitta la Sampdoria e oggi c’è voglia di espugnare l’Olimpico.

Di seguito la diretta live con la cronaca scritta di Roma-Milan.

Serie A, Roma-Milan: cronaca live primo tempo

1′ – L’arbitro Mazzoleni ha fischiato l’inizio della gara!

1′ – Cross insidioso di Perotti dalla sinistra, bravo Romagnoli ad anticipare Schick, pronto a buttarla dentro.

5′ – Conclusione improvvisa da fuori area di Under, si tuffa Donnarumma mettendo in angolo.

5′ – Sugli sviluppi del corner arriva poi il tiro di Perotti dall’interno dell’area, palla fuori.

10′ – Perotti da buona posizione ci prova col sinistro, Donnarumma para facilmente.

13′ – Nainggolan rimasto a terra dopo uno scontro con Kessié, intervengono i dottori della Roma. Nulla di grave, solo un colpo al volto involontario.

15′ – Sfida equilibrata finora. Un po’ più pericolosa la Roma finora.

22′ – Buona combinazione Calhanoglu-Bonaventura, poi palla a Cutrone che sbaglia il cross dalla sinistra per l’inserimento di Jack.

24′ – Grande risposta di Donnarumma sul tiro al volo ravvicinato di Schick, che però era in fuorigioco sulla punizione calciata dalla trequarti.

30′ – Palla persa da Nainggolan, la prende Calhanoglu che poi punta l’area e viene fermato dallo stesso belga al momento decisivo. Un peccato, grande occasione sciupata.

34′ – Pellegrini cade in area dopo un contatto con Bonaventura, la Roma chiede rigore.

38′ – Pellegrini ci prova col destro dalla distanza, palla fuori.

39′ – Grande giocata di Schick, che ne salta due e poi in area viene fermato da un bravissimo Bonucci in scivolata.

45′ – Un minuto di recupero.

45’+1′ – Calhanoglu ben imbeccato da Suso viene ostacolato al momento decisivo da Bruno Peres e il suo tentativo risulta debole, parata da Alisson.

45’+1′ – PRIMO TEMPO CONCLUSO ALL’OLIMPICO. ROMA-MILAN 0-0. Poche emozioni, anche se sono i giallorossi ad aver creato di più. Squadra di Gattuso tutto sommato solida, però sbaglia qualche ripartenza di troppo e alcune scelte di passaggio.

Serie A, Roma-Milan: cronaca live secondo tempo

1′ – E’ ripresa Roma-Milan all’Olimpico!

3′ – GOL MILAN! Palla dentro di Suso, che trova puntuale Cutrone alla conclusione davanti ad Alisson!

6′ – Perotti col destro da fuori area, palla rasoterra leggermente fuori alla sinistra di Donnarumma.

7′ – Bonaventura entra in area e la sua botta di destro viene murata.

9′ – Botta di Kessié col destro dalla distanza, Alisson alza in angolo.

9′ – Tentativo da fuori di Calhanoglu col sinistro, Alisson blocca.

12′ – Calhanoglu ben servito da Suso si libera al tiro in diagonale col sinistro, palla fuori.

18′ – Bravi Romagnoli e Donnarumma a disinnescare Schick in area.

19′ – Entra Dzeko per Nainggolan.

21′ – Tiro-cross col destro di Under, palla non lontana dall’incrocio.

21′ – Dentro Kalinic per Cutrone.

28′- Contropiede Milan con Kalinic che da ottima posizione si fa respingere il tiro da Alisson, poi Manolas anticipa Romagnoli al momento del tap-in decisivo!

28′ – Defrel rileva Under.

29′ – GOL MILAN! Kalinic serve Calabria sull’inserimento in area, tocco sotto e rete!

31′ – Palla dentro di Suso, non ci arriva per poco Calhanoglu.

34′ – Donnarumma para il tentativo di Kolarov da fuori area.

34′ – Gerson per Pellegrini nella Roma.

37′ – Gattuso mette Borini per Suso.

41′ – Defrel da fuori area, palla a lato alla sinistra di Donnarumma.

44′ – Entra Montolivo per Bonaventura.

45′ – Quattro minuti di recupero concessi.

45’+2′ – Borini di prima intenzione su palla di Calhanoglu manda alto, che peccato!

45’+4′ – FINITA! ROMA-MILAN 0-2! OLIMPICO ESPUGNATO CON I GOL DI CUTRONE E CALABRIA!

Matteo Bellan