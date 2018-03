MILAN NEWS – Come è lontano ottobre, con quel Milan combattivo ma troppo caotico nel derby d’andata, che diede ragione all’Inter spinta da un super Icardi.

Oggi è tutto un altro Milan, guidato dalla grinta e dalla concentrazione massima di Gennaro Gattuso, schierato in modo compatto e corto, tutt’altro che impaurito dall’affrontare in seguito ben tre scontri diretti contro Roma, Lazio e infine proprio i nerazzurri in una stracittadina che può decidere il futuro in campionato.

Il club rossonero, attraverso il consueto commento alla rassegna stampa su Acmilan.com, ha dato il proprio parere sul derby di questa sera che vedrà le due milanesi di fronte con le medesime motivazioni: “E che derby sia. È marzo, mancano una manciata di giorni all’inizio della primavera, ma sembra un derby d’andata. A guardare almeno i tetti e i giardinetti milanesi imbiancati, il cielo tutt’altro che rischiarato a sovrastare la città. Ma fra i protagonisti delle due squadre, non ci sono le tinte dei colori e le brume di questa o quella stagione. C’è solo la burrasca dell’attesa. Il tumulto della grande sfida. All’andata, il Milan era stato messo sotto da Lazio e Sampdoria, beffato dalla Roma e dal derby. In questo girone di ritorno, i giocatori e Gattuso hanno messo a posto tante cose. Ne manca una”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it