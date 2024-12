55 milioni sul piatto: il colpo dell’estate è Tonali

Tonali potrebbe cambiare squadra la prossima estate: c’è una big di Premier League che è pronta a prenderlo

Di tempo ne è passato dalla cessione di Sandro Tonali al Newcastle e nel frattempo sono successe tante cose, una in particolare. Il centrocampista è stato fermo un anno per squalifica a causa della vicenda calcioscommesse. Solo lo scorso agosto è tornato a svolgere la professione sia con il suo club che con la Nazionale. Ed è proprio con l’Italia che ha fatto le prestazioni migliori finora, diventando così un rimpianto per l’Europeo pessimo in Germania di giugno.

Nonostante tutto, i tifosi non hanno ancora del tutto smaltito la delusione per l’addio di Tonali, un punto di riferimento per tutti i tifosi oltre che giocatore fortissimo. A prescindere da tutto, cederlo è stata una scelta pessima perché ha privato il Milan non solo di un elemento chiave dal punto di vista tecnico e tattico ma anche di un tifoso che in campo dava tutto per la maglia. Uno dei tanti errori di valutazione di una dirigenza che sembra poco attenta ad alcune situazioni. Ora che Tonali è tornato a pieno regime, i tifosi sognano un suo ritorno da qui ai prossimi anni. Ma attenzione perché il centrocampista nel frattempo è finito anche nel mirino di altre big.

Tonali in una big di Premier, pronta l’offerta

Tonali ha perso un po’ di quote nelle gerarchie del centrocampo del Newcastle ma, nonostante questo, continua ad essere molto apprezzato dalla società, dall’allenatore e anche dai tifosi dei Magpies, che ormai lo chiamano il “Maestro”. La sua valutazione economica resta altissima: il Milan lo ha venduto per 58,9 milioni e oggi il prezzo del suo cartellino è più o meno lo stesso.

Come detto, alcune big d’Europa ci stanno pensando, e anche big della Premier League. Il Manchester United, che ha iniziato da poco un nuovo progetto tecnico con Ruben Amorim in panchina, potrebbe diventare un’opzione: il Newcastle chiede 55 milioni per venderlo subito. La sensazione però è che da qui a giugno la sua valutazione possa diminuire ancora un po’ visto che non è un titolare della squadra. I tifosi del Milan continuano a sognare un ritorno, che è ad oggi impossibile o quasi: sia per il costo del cartellino e sia per lo stipendio, che dal suo trasferimento in Premier è diventato automaticamente fuori budget per i club italiani. A meno che, Sandro non decida di abbassare di molto le sue richieste. Scenario, ad oggi, parecchio difficile da prevedere.