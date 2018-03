NEWS MILAN – Nikola Kalinic non sta certamente vivendo un periodo positivo. Il gol clamoroso sbagliato in Coppa Italia contro la Lazio ha rappresentato un errore inaspettato. Segnare avrebbe potuto dare una svolta al centravanti croato, a secco da mesi, e invece ha finito per ‘abbatterlo’ ancora di più.

Tuttavia Gennaro Gattuso continua ad avere fiducia nell’ex Fiorentina e pensa di rilanciarlo titolare per Genoa-Milan, prossima parta di campionato. Lo riporta il quotidiano Tuttosport. In mezzo c’è Milan-Arsenal di Europa League, dove il mister dovrebbe confermare Patrick Cutrone al centro dell’attacco. Per Kalinic è possibile un rilancio a Marassi, sperando che l’errore dell’Olimpico sia ormai alle spalle e il giocatore possa riscattarsi.

Anche perché prima di quanto avvenuto con la Lazio c’erano stati segnali positivi da parte del numero 7 rossonero. Contro Ludogorets e Roma aveva fatto bene. Il gol sbagliato in Coppa Italia ha rimesso in discussione tutto, ma Gattuso non vuole perdere il giocatore e gli darà fiducia. Sicuramente Kalinic parte in vantaggio su André Silva, altro centravanti che al Milan sta facendo fatica e che nelle gerarchie del’attacco è dietro sia a Cutrone che al croato. Per il portoghese si parla persino di una eventuale partenza a fine stagione.

Redazione MilanLive.it